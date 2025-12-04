Chi è Piercesare Fagioli, finalista di X Factor 2025: l'inedito e il percorsoTV Show
Introduzione
Nella Finalissima di X Factor 2025 (SPECIALE), in programma giovedì 4 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli, si sfideranno eroCaddeo della squadra di Achille Lauro, PierC della squadra di Francesco Gabbani, DELIA della squadra di Jake La Furia e rob della squadra di Paola Iezzi. I quattro artisti si contenderanno il titolo di vincitore del talent show condotto da Giorgia. Nella scheda, il percorso della commovente voce di PierC.
Ospite d’onore della finale di X Factor 2025 sarà Laura Pausini. Sul palco, oltre all’attesa popstar, anche Jason Derulo. Appuntamento giovedì 4 dicembre alle ore 21 in diretta su Sky e in streaming su NOW (e comunque sempre disponibile on demand e su Sky Go, e in chiaro il martedì successivo alle ore 21:30 su TV8).
Quello che devi sapere
Chi è PierC
PierC, all'anagrafe Piercesare Fagioli, 24 anni, originario di Casale Monferrato (Alessandria), vive ora a Milano. Fin da giovanissimo ha scoperto la passione per la musica e, dopo il Conservatorio di Torino, ha approfondito il canto e sviluppato un’intensa attività dal vivo, sia come cantante solista, sia come attore di musical e di teatro. La ricerca personale l'ha portato a fondere l’intimità della canzone italiana con le influenze dell’entertainment internazionale, unendo atmosfere cantautorali, pop, R&B e soul.
VIDEO: X FACTOR 2025, PIERC CANTA BOHEMIAN RHAPSODY DEI QUEEN
Il percorso di PierC
Seguito da Francesco Gabbani, nel corso dello show PierC ha spaziato tra autori e generi, da Chandelier di Sia a Die With A Smile di Lady Gaga e Bruno Mars, ancora da Cinque giorni di Michele Zarrillo a Rocket Man di Elton John, per proseguire con Locked Out Of Heaven di Bruno Mars, I Don’t Want to Miss a Thing degli Aerosmith, E tu... di Claudio Baglioni, Life on Mars? di David Bowie, All I Ask di Adele e Bohemian Rhapsody dei Queen.
VIDEO: X FACTOR 2025 LIVE 1: PIERC DIROMPENTE CON ROCKET MAN
L'inedito di PierC
L'inedito di PierC, intitolato Neve sporca, è una lunga dedica all'artista bambino, fatta di immagini intime e di ricordi che bruciano: insieme ripercorrono ciò che è successo e quello che ha lasciato ferite, segni e domande mai davvero chiuse.
VIDEO: X FACTOR 2025 LIVE 5, NEVE SPORCA È L'INEDITO DI PIERC