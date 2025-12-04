Chi è Piercesare Fagioli, finalista di X Factor 2025

PierC, all'anagrafe Piercesare Fagioli, 24 anni, originario di Casale Monferrato (Alessandria), vive ora a Milano. Fin da giovanissimo ha scoperto la passione per la musica e, dopo il Conservatorio di Torino, ha approfondito il canto e sviluppato un’intensa attività dal vivo, sia come cantante solista, sia come attore di musical e di teatro. La ricerca personale l'ha portato a fondere l’intimità della canzone italiana con le influenze dell’entertainment internazionale, unendo atmosfere cantautorali, pop, R&B e soul.

VIDEO: X FACTOR 2025, PIERC CANTA BOHEMIAN RHAPSODY DEI QUEEN

Foto di Virginia Bettoja