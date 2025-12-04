Chi è Roberta Scandurra, finalista di X Factor 2025: l'inedito e il percorsoTV Show
Nella Finalissima di X Factor 2025 (SPECIALE), in programma giovedì 4 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli, si sfideranno eroCaddeo della squadra di Achille Lauro, PierC della squadra di Francesco Gabbani, DELIA della squadra di Jake La Furia e rob della squadra di Paola Iezzi. I quattro artisti si contenderanno il titolo di vincitore del talent show condotto da Giorgia. Nella scheda, il percorso dell’“underdog” pop-punk dell’edizione, rob.
Ospite d’onore della finale di X Factor 2025 sarà Laura Pausini. Sul palco, oltre all’attesa popstar, anche Jason Derulo. Appuntamento giovedì 4 dicembre alle ore 21 in diretta su Sky e in streaming su NOW (e comunque sempre disponibile on demand e su Sky Go, e in chiaro il martedì successivo alle ore 21:30 su TV8).
Chi è rob
Roberta Scandurra, 20 anni, è una studentessa di Trecastagni (Catania). La cantautrice ama sperimentare attraverso brani autobiografici. Nel 2022 aveva vinto il Tour Music Fest con il titolo di “Artist of the Year”. In quell'occasione, alcuni professori del college le avevano assegnato una borsa di studio grazie alla quale, nel giugno 2023, ha frequentato un workshop di Songwriting alla Berklee di Boston.
Il percorso di rob
Settimana dopo settimana, grazie ai consigli della giudice Paola Iezzi, rob ha dominato il palco di X Factor 2025 con il pop-punk. Ha infatti proposto e riletto in questa chiave brani come Call Me di Blondie, Driver License di Olivia Rodrigo vers. JXDN, Heads Will Roll degli Yeah Yeah Yeahs, You Oughta Know di Alanis Morissette, Ti sento dei Matia Bazar, What’s Up? delle 4 Non Blondes, Bring Me to Life degli Evanescence, Un’emozione da poco di Anna Oxa e Decode dei Paramore.
L'inedito di rob
L'inedito di rob si intitola CENTO RAGAZZE. Il brano è una scarica pop-punk che racconta la fine di una storia d’amore come una vera e propria crisi d’astinenza: lui è sparito e lei resta sola a fare i conti con la disillusione.
