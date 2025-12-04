Offerte Sky
Chi è Damiano Caddeo, finalista di X Factor 2025: l'inedito e il percorso fino alla finale

TV Show

Introduzione

Tra poche ore al via la Finalissima di X Factor 2025 (SPECIALE), in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli, sul palco si sfideranno eroCaddeo della squadra di Achille LauroPierC della squadra di Francesco GabbaniDELIA della squadra di Jake La Furia e rob della squadra di Paola Iezzi. I quattro artisti si contenderanno il titolo di vincitore del talent show condotto da Giorgia. Nella scheda, il percorso di Damiano Caddeo, in arte eroCaddeo.

 

Ospite d’onore della finale di X Factor 2025 sarà Laura Pausini. Sul palco, oltre all’attesa popstar, anche Jason Derulo. Appuntamento giovedì 4 dicembre alle ore 21 in diretta su Sky e in streaming su NOW (e comunque sempre disponibile on demand e su Sky Go, e in chiaro il martedì successivo alle ore 21:30 su TV8).

Quello che devi sapere

Chi è eroCaddeo

All’anagrafe Damiano Caddeo, ha 27 anni: nato a Cagliari, vive a Torino dove fa il commesso. Cantautore pop dall’anima delicata, le sue canzoni trasformano esperienze personali in racconti universali. La sua scrittura e la sua musica sono dirette, emotive e autentiche. 

 

VIDEO: X Factor 2025, conosciamo eroCaddeo

Il percorso di eroCaddeo

A X Factor 2025 si è presentato con il cantautorato contemporaneo di Venerus feat. Calibro 35 (“Sei acqua”, presentata ai Bootcamp) e di Brunori Sas (“Per due che come noi” alle Last Call), prima di allargarsi – su suggerimento del suo giudice Achille Lauro – su alcune delle migliori penne della musica italiana: ha proposto “…e penso a te” di Lucio Battisti, “Sere Nere” di Tiziano Ferro, “Uomini soli” dei Pooh, “La cura” di Franco Battiato, “Ancora” di Edoardo De Crescenzo, “Vedrai, vedrai” di Luigi Tenco. In più, proprio nel sesto Live Show ha proposto “Viva La Vida” dei Coldplay.

 

VIDEO: X Factor 2025, eroCaddeo canta Battisti al 1° Live

 

L'inedito di eroCaddeo

Il suo inedito è “punto”, una ballad intima e intensa - firmata dallo stesso eroCaddeo – in cui esplora la sospensione tra ciò che si vorrebbe chiudere e la difficoltà di farlo, raccontando con profondità l’amore, la distanza e la nostalgia: non si parla di sentimenti astratti, ma di esperienze vissute sulla propria pelle.

 

VIDEO: X FACTOR 2025: "punto" è l'inedito di eroCaddeo

 

 

