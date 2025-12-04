Chi è Damiano Caddeo, finalista di X Factor 2025

Introduzione
Tra poche ore al via la Finalissima di X Factor 2025 (SPECIALE), in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli, sul palco si sfideranno eroCaddeo della squadra di Achille Lauro, PierC della squadra di Francesco Gabbani, DELIA della squadra di Jake La Furia e rob della squadra di Paola Iezzi. I quattro artisti si contenderanno il titolo di vincitore del talent show condotto da Giorgia. Nella scheda, il percorso di Damiano Caddeo, in arte eroCaddeo.
Ospite d’onore della finale di X Factor 2025 sarà Laura Pausini. Sul palco, oltre all’attesa popstar, anche Jason Derulo. Appuntamento giovedì 4 dicembre alle ore 21 in diretta su Sky e in streaming su NOW (e comunque sempre disponibile on demand e su Sky Go, e in chiaro il martedì successivo alle ore 21:30 su TV8).
All’anagrafe Damiano Caddeo, ha 27 anni: nato a Cagliari, vive a Torino dove fa il commesso. Cantautore pop dall’anima delicata, le sue canzoni trasformano esperienze personali in racconti universali. La sua scrittura e la sua musica sono dirette, emotive e autentiche.
A X Factor 2025 si è presentato con il cantautorato contemporaneo di Venerus feat. Calibro 35 (“Sei acqua”, presentata ai Bootcamp) e di Brunori Sas (“Per due che come noi” alle Last Call), prima di allargarsi – su suggerimento del suo giudice Achille Lauro – su alcune delle migliori penne della musica italiana: ha proposto “…e penso a te” di Lucio Battisti, “Sere Nere” di Tiziano Ferro, “Uomini soli” dei Pooh, “La cura” di Franco Battiato, “Ancora” di Edoardo De Crescenzo, “Vedrai, vedrai” di Luigi Tenco. In più, proprio nel sesto Live Show ha proposto “Viva La Vida” dei Coldplay.
Il suo inedito è “punto”, una ballad intima e intensa - firmata dallo stesso eroCaddeo – in cui esplora la sospensione tra ciò che si vorrebbe chiudere e la difficoltà di farlo, raccontando con profondità l’amore, la distanza e la nostalgia: non si parla di sentimenti astratti, ma di esperienze vissute sulla propria pelle.
