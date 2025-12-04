Chi è Damiano Caddeo, finalista di X Factor 2025

Introduzione

Tra poche ore al via la Finalissima di X Factor 2025 (SPECIALE), in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli, sul palco si sfideranno eroCaddeo della squadra di Achille Lauro, PierC della squadra di Francesco Gabbani, DELIA della squadra di Jake La Furia e rob della squadra di Paola Iezzi. I quattro artisti si contenderanno il titolo di vincitore del talent show condotto da Giorgia. Nella scheda, il percorso di Damiano Caddeo, in arte eroCaddeo.

Ospite d’onore della finale di X Factor 2025 sarà Laura Pausini. Sul palco, oltre all’attesa popstar, anche Jason Derulo. Appuntamento giovedì 4 dicembre alle ore 21 in diretta su Sky e in streaming su NOW (e comunque sempre disponibile on demand e su Sky Go, e in chiaro il martedì successivo alle ore 21:30 su TV8).