La soprano nasce a Pesaro e studia al Conservatorio di Parma con Italo Brancucci ed Ettore Campogalliani, per poi proseguire al "Liceo Musicale Gioachino Rossini" di Pesaro con la soprano Carmen Melis. Dopo il debutto nel 1944 a Rovigo nel ruolo di Elena in Mefistofele, nel 1946 al Teatro alla Scala - nel concerto di riapertura dopo la ricostruzione - canta la preghiera da Mosè in Egitto e il breve solo del Te Deum verdiano sotto la direzione di Arturo Toscanini. Al teatro milanese torna poi regolarmente: Faust nel 1948, Andrea Chenier nel 1948 e '49, Otello, Aida e la Messa di Requiem verdiana (ancora con la direzione di Toscanini) nel 1950, La traviata, Falstaff e Mefistofele nel 1952, Tosca e La Wally nel 1953, Otello ed Eugenio Onieghin nel 1954, La forza del destino nel 1955. Poi, nel 1959, i 40 minuti di applausi per l’interpretazione della Tosca.

Il successo negli Stati Uniti della “regina del Met”

Nel 1950 Renata Tebaldi fa un balzo Oltreoceano e debutta negli Stati Uniti con l’Aida alla War Memorial Opera House di San Francisco. Lì, nello stesso anno, interpreta per la prima volta il ruolo della Contessa ne Le nozze di Figaro. Nei primi anni ’50 parte per una tournée in Sudamerica, e nel 1955 trionfa al Metropolitan di New York nei panni di Desdemona. Il Metropolitan diventa la sua casa - anche a seguito della temporanea rottura con La Scala - e lì rimane 18 anni, dal 1955 al 1973, portando in scena circa 270 rappresentazioni e guadagnandosi il soprannome di “regina del Met”. Ma l’artista non si ferma agli Stati Uniti: nel 1955 si esibisce anche nella Tosca alla Royal Opera House di Londra, poi alla Wiener Staatsoper appare in Tosca e Otello nel 1958, in Aida nel 1959 e in Andrea Chénier nel 1960. E ancora porta la sua voce in tutti gli altri principali teatri del mondo: Parigi, Barcellona, Berlino, Messico, Brasile, Argentina, Giappone.