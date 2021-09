Il famosissimo teatro, situato nell'Upper West Side, rialza il sipario con l'opera di Terence Blanchard, celebre trombettista jazz e autore di colonne sonore per Spike Lee Condividi:

Torna ad alzarsi il sipario del Metropolitan Opera. Dopo una chiusura di 18 mesi a causa della pandemia di coronavirus (Qui tutti gli aggiornamenti) e delle lunghe controversie sindacali con musicisti e lavoratori, il Met riapre con un debutto storico: il primo lavoro di un compositore afroamericano. La principale compagnia d'opera statunitense presenterà "Fire Shut Up In My Bones" di Terence Blanchard, celebre trombettista jazz e autore di colonne sonore di Spike Lee per tre decenni

Per la prima volta Il Met ospita un'opera di un afroamericano approfondimento È morto James Levine, storico direttore della Metropolitan Opera Quando la sua messa in scena è stata annunciata per la prima volta nel 2019, non era chiaro quando esattamente 'Fire' sarebbe arrivato a Manhattan. Ma i mesi delle proteste di 'Black Lives Matter' che si sono propagate a livello nazionale e oltre durante l'estate del 2020 hanno conferito al progetto nuovaurgenza. Il Metropolitan Opera è la più grande istituzione di arti dello spettacolo negli Stati Uniti, ma nei suoi 138 anni di esistenza non aveva mai ospitato un'opera di un compositore afroamericano. È un progresso "più grande di me", ha detto l'artista vincitore di un Grammy e nominato all'Oscar. Questa scelta "dice di più su cosa sta succedendo nel nostro Paese; cosa sta succedendo nel mondo dell'arte", ha aggiunto.