È morto James Levine, storico direttore della Metropolitan Opera

Aveva 77 anni. Nel 2018 era stato licenziato dopo il suo coinvolgimento in uno scandalo sessuale risalente agli anni '80

È morto a 77 anni a Palm Springs (California) James Levine, uno dei direttori d'orchestra più importanti al mondo, per oltre 40 anni sul podio della Metropolitan Opera di New York e fino a oggi direttore della Boston Symphony Orchestra. La notizia è stata data al New York Times dal suo medico personale, Len Horovitz.