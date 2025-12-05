Kim Cattrall e Russell Thomas si sono sposati

L'attrice britannica ha detto "Sì, lo voglio" all'ingegnere del suono con cui ha iniziato una relazione nel 2016. La cerimonia si è svolta a Londra alla presenza di soli dodici invitati

Kim Cattrall si è sposata col suo compagno di lunga data Russell Thomas, la notizia è arrivata online insieme alle foto degli sposi, pubblicate in esclusiva da People Magazine che ha riportato anche i dettagli di una cerimonia nuziale che si è svolta a Londra, giovedì 4 dicembre, in un'atmosfera intima ed elegante.

Alle nozze della star di Sex & the City solo i parenti e gli amici, dodici invitati in tutto, una decisione che rispecchia la volontà della coppia di scambiarsi gli anelli senza clamore e con sobrietà.

Kim Cattrall sposa in Dior Kim Cattrall e Russell Thomas sono sposati e le foto pubblicate da People Magazine testimoniano la forza di un legame autentico, nato quasi dieci anni fa, coltivato lontano dai riflettori - nei limiti del possibile, data la popolarità della sposa.

Gli scatti mostrano la coppia in abiti nuziali, scelte sartoriali che provano i gusti raffinati di entrambi gli sposi, che proprio qualche giorno fa sono stati ospiti ai Fashion Awards che si sono svolti alla Royal Albert Hall di Londra.

Cattrall, il cui guardaroba è curato da Patricia Field, la leggendaria costumista di Sex & the City, ha indossato un tailleur di Dior con la gonna lunga sotto al ginocchio, un completo bianco avorio con la giacca avvitata e la gonna doppiata con tulle plissettato plumetis.

Tra gli accessori, oltre ai guanti leggeri e alle calzature in tulle semitrasparenti, spicca il cappello, un modello esclusivo realizzato su misura di Philip Treacy, caratterizzato dalla presenza di un fiore di stoffa e dalla veletta dal design scultoreo.

La sposa ha scelto orecchini mono perla e una collanina sottile dorata per abbellire la scollatura. L'acconciatura, sciolta e mossa, restituisce alla sposa un'aria naturale e luminosa. Anche lo sposo ha indossato un abito confezionato su misura, proveniente dalla sartoria di Richard James, un completo blu scuro indossato con la cravatta larga di una sfumatura di beige dorato.

Cattrall, nelle foto, stringe tra le mani un bouquet di calle bianche. Le foto hanno come sfondo i fiori dell'allestimento della Chelsea Old Town Hall, il municipio in King's Road dove si è svolta la cerimonia. Leggi anche Catherine Zeta-Jones, 25 anni di nozze con Michael Douglas. La dedica

L'amore con Russell Thomas nato nel 2016 Le nozze tra Kim Cattrall e Russell Thomas celebrano un amore nato nel 2016 quando i due si conobbero in occasione della partecipazione dell'attrice a un programma della BBC, The Woman's Hour.

Lui l'ha raggiunta in Canada successivamente e sono rimasti in contatto su X, all'epoca Twitter.

A questi pochi dettagli, confermati da Cattrall nelle rare interviste in cui ha parlato del suo compagno, si aggiungono diverse apparizioni pubbliche della coppia, tra première e sfilate di moda.

Poco mondani e molto riservati, Kim Cattrall e Russell Thomas hanno alcuni anni d'età di differenza (lei ha 69 anni, lui 55) ma la cosa non ha mai rappresentato una difficoltà per nessuno dei due.

Lui ama di lei la sua indipendenza e la sua indole ribelle. L'attrice, invece, apprezza il pungente senso dell'umorismo di lui.

Per Kim Cattrall questo è il quarto matrimonio. Dalle precedenti unioni l'attrice non ha avuto figli ed in passato ha parlato apertamente della sua scelta di non averne.

La mancanza di figli biologici, ha detto, non le ha fatto perdere l'istinto materno che ha coltivato negli anni prendendosi cura dei suoi nipoti, aiutandoli negli studi e nei momenti difficili.