Noemi, la possibile scaletta del concerto a Napoli

Dopo i tormentoni estivi Non sono io e Oh ma in collaborazione con Rocco Hunt, venerdì 21 novembre Noemi ha pubblicato il nuovo singolo Bianca

Nuovo appuntamento live con la musica di Noemi. Il 9 dicembre la voce di Bianca (FOTO) salirà sul palco del Teatro Augusteo di Napoli, ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

noemi a NAPOLI, La possibile scaletta del concerto

 

Martedì 9 dicembre l’artista porterà la sua musica sul palco del Teatro Augusteo, questo l’indirizzo: piazzetta Duca d'Aosta, 263, 80133 Napoli. Stando a quanto comunicato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento la cantante non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto ripreso da Setlist, questi i brani eseguiti il 17 novembre a Firenze:

  • Se t’innamori muori
  • Luna bugiarda
  • Senza lacrime
  • La fine
  • Per tutta la vita
  • Briciole
  • Piece of My Heart
  • Tutto l’oro del mondo / L’attrazione / L’amore eternit
  • Ti amo non lo so dire
  • Non ho bisogno di te
  • Non sono io
  • Nostalgia
  • Centomila notti
  • Bagnati dal sole
  • Generale
  • Guardare giù
  • Bianca
  • Oh ma
  • Makumba
  • L’amore si odia
  • Glicine
  • Sono solo parole
  • Vuoto a perdere
  • Se t’innamori muori

Dopo lo spettacolo di Napoli, Noemi proseguirà la tournée esibendosi al Teatro Team di Bari e al Teatro Duse di Bologna per poi concludere la serie di concerti con il grande show in programma al Palazzo dello Sport di Roma nella serata di sabato 20 dicembre. Ecco il calendario dei prossimi appuntamenti:

  • 11 dicembre, Bari - Teatro Team
  • 15 dicembre, Bologna - Teatro Duse
  • 20 dicembre, Roma - Palazzo dello Sport

Nel corso degli anni l'artista ha collezionato numerosi successi, ricordiamo Per tutta la vita, Sono solo parole, Bagnati dal sole, La borsa di una donna e Ti amo non lo so dire. Citiamo anche L'amore si odia con Fiorella Mannoia, L'amore eternit con Fedez, Makumba e Hula-Hoop con Carl Brave.







