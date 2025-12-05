Noemi, la possibile scaletta del concerto a Napoli

Dopo i tormentoni estivi Non sono io e Oh ma in collaborazione con Rocco Hunt, venerdì 21 novembre Noemi ha pubblicato il nuovo singolo Bianca
Nuovo appuntamento live con la musica di Noemi. Il 9 dicembre la voce di Bianca (FOTO) salirà sul palco del Teatro Augusteo di Napoli, ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
noemi a NAPOLI, La possibile scaletta del concerto
Martedì 9 dicembre l’artista porterà la sua musica sul palco del Teatro Augusteo, questo l’indirizzo: piazzetta Duca d'Aosta, 263, 80133 Napoli. Stando a quanto comunicato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento la cantante non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto ripreso da Setlist, questi i brani eseguiti il 17 novembre a Firenze:
- Se t’innamori muori
- Luna bugiarda
- Senza lacrime
- La fine
- Per tutta la vita
- Briciole
- Piece of My Heart
- Tutto l’oro del mondo / L’attrazione / L’amore eternit
- Ti amo non lo so dire
- Non ho bisogno di te
- Non sono io
- Nostalgia
- Centomila notti
- Bagnati dal sole
- Generale
- Guardare giù
- Bianca
- Oh ma
- Makumba
- L’amore si odia
- Glicine
- Sono solo parole
- Vuoto a perdere
- Se t’innamori muori
Approfondimento
Noemi, è uscito il nuovo singolo Bianca: testo e significato
Dopo lo spettacolo di Napoli, Noemi proseguirà la tournée esibendosi al Teatro Team di Bari e al Teatro Duse di Bologna per poi concludere la serie di concerti con il grande show in programma al Palazzo dello Sport di Roma nella serata di sabato 20 dicembre. Ecco il calendario dei prossimi appuntamenti:
- 11 dicembre, Bari - Teatro Team
- 15 dicembre, Bologna - Teatro Duse
- 20 dicembre, Roma - Palazzo dello Sport
Approfondimento
Noemi in concerto: "La musica mi ha regalato un posto nel mondo"
Dopo i tormentoni estivi Non sono io e Oh ma in duetto con Rocco Hunt (FOTO), venerdì 21 novembre Noemi ha pubblicato il nuovo singolo Bianca. Nel corso degli anni l’artista ha collezionato numerosi successi, ricordiamo Per tutta la vita, Sono solo parole, Bagnati dal sole, La borsa di una donna e Ti amo non lo so dire. Citiamo anche L’amore si odia con Fiorella Mannoia, L’amore eternit con Fedez, Makumba e Hula-Hoop con Carl Brave.
©IPA/Fotogramma
Noemi, la carriera della cantante. FOTO
Noemi sarà alla guida del Concertone insieme a Ermal Meta e BigMama. Dal singolo di debutto Briciole, all'ultimo album Nostalgia, tutte le curiosità sull’artista che ha conquistato il pubblico grazie alla sua voce unica