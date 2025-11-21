Noemi, è uscito il nuovo singolo Bianca: testo e significato

Bianca racconta il momento delicato in cui ci si trova sospesi tra ciò che eravamo e ciò che stiamo diventando. Il “bianco” del titolo diventa una metafora potente: è la pagina vuota, il silenzio prima di una scelta, lo spazio in cui tutto può ancora succedere. Noemi canta la vulnerabilità dell’incertezza, il bisogno di fermarsi per ascoltare se stessi e la paura – ma anche la possibilità – di ricominciare da capo. La sua voce intensa accompagna un testo che parla di identità, di cambiamenti interiori e di quel coraggio necessario per lasciar andare ciò che non serve più. Bianca è quindi un inno alla rinascita, all’accettazione e alla forza gentile che nasce quando smettiamo di combattere contro il cambiamento e iniziamo finalmente ad abitarlo.

Il testo di Bianca

Sono tutti bravi così

Sì, con il senno di poi

Sono tutti bravi a indovinare, a immaginare, a migliorare

Tutti, tranne che noi

Ma che testa dura che hai

Forse troppo schematica

Piena di matematica

Ma mi chiedo se poi ci sia

Ancora spazio per un po' di poesia

Ma ci vorrebbe un perché

In quest'ultima notte io e te

Con un filo di luce in un bar, a bassa voce

Ti dirò il mio nome

E tu chiamami "Bianca"

Sì, Bianca solo per te

Mentre ballo mi verso un rosé

È già tardi ma tu non vai via

Un po' per gioco, per malinconia

Puoi chiamarmi "Bianca", Bianca come una bugia

Sono tutti bravi così

Sì, con il senno di poi

Bravi a bruciare relazioni, fare errori, stare soli

Tanto è colpa di Freud

Vorrei sapere che fai

Se guardi ancora i programmi trash, se canti clash

Se quando parti per il weekend

Ripensi a me, che nostalgia

Non c'è più spazio per un po' di poesia

Ma ci vorrebbe un perché

In quest'ultima notte io e te

Con un filo di luce in un bar, a bassa voce

Ti dirò il mio nome

E tu chiamami "Bianca"

Sì, Bianca solo per te

Mentre ballo mi verso un rosé

È già tardi ma tu non vai via

Un po' per gioco, per malinconia

Puoi chiamarmi "Bianca", Bianca come una bugia

Bianca come le notti dei romanzi russi

Bianca come la neve nei locali giusti

È il nome falso più vero di tutti

Bianca solo per te

Ma ci vorrebbe un perché

In quest'ultima notte io e te

Con un filo di luce in un bar, a bassa voce

Ti dirò il mio nome

E tu chiamami "Bianca"

Sì, Bianca solo per te

Mentre ballo mi verso un rosé

È già tardi ma tu non vai via

Un po' per gioco, per malinconia