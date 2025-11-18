Noemi in concerto: "La musica mi ha regalato un posto nel mondo"

L'artista romana ha aperto il suo Nostalgia Tour nel capoluogo toscano. Un live tutto suonato e molto coinvolgente. Nella scaletta anche Piece of My Heart di Janis Joplin e Generale di Francesco De Gregori. IL COMMENTO E L'INTERVISTA

Tra sogno e realtà c'è la nostalgia. E sul filo di questo sentimento incorrotto viaggia il concerto di Noemi. L'artista romana ha aperto a Firenze, al Teatro Cartiere Carrara, il suo Nostalgia Tour: due ore intense di musica, due ore essenziali, due ore che declinano un Pop identitario e raffinato. Veronica adotta un palco che con pochi elementi sottolinea la sua musica; tra questi c'è una porta virtuale che è l'accesso a mondi altri. Il pubblico è partecipe, spesso in piedi a ballare per testimoniare che le emozioni arrivano.

Si parte dalla fine, con tre brani dell'album Nostalgia: sono Se t'innamori muori, Luna bugiarda e La fine. A seconda dei momenti il palco è luna, stelle, Via Lattea oppure profondità d’anima e di parole.

La suddivisione è per blocchi e dopo l'ouverture c'è quello blues, che ospita una delle due cover della sera: Piece of My Heart di Janis Joplin. "Ci sono canzoni che sono tue – commenta Noemi – e le schitarrate mi portano in un mondo che mi suonava mio padre tra Francesco Guccini e Lucio Battisti: quelle sono canzoni che sono nostre".

Cambiano i colori sul palco, non l'energia. Siamo nel blocco acustico e Noemi dice che "ci sono canzoni che hanno bisogno di una energia più alta e talvolta non ti aspetti il successo. La prossima, se la cantate tutti, è una hit": il brano è L’amore Eternit e dalla reazione del pubblico si evince che lo è, una hit.

Si chiama, abbiamo detto, Nostalgia Tour: "Sono molto nostalgica e c’è chi la nostalgia la mette al servizio degli altri, non ci dobbiamo nascondere se non riusciamo più a splendere, perché non devi pensare che è una cosa triste". Le parole introducono proprio Nostalgia, title track del suo ultimo album. Viene accompagnata da una stellata creata con i cellulari che si trasforma anche in una Via Lattea dietro il palco con Centomila notti.

Bagnati dal sole è "un momento catartico che ricorda che in certi momenti non è stato facile stare in piedi, ma essere bagnati dal sole è vita".

L'altra reinterpretazione è Generale di Francesco De Gregori: "Ho nostalgia dell’infanzia e di chi pensa per te. La mia generazione ha avuto una bella infanzia, oggi è tutto diverso: ci sono nuovi conflitti nel mondo e i giovani cresceranno in un mondo dove la pace non è garantita. Generale è un pezzo di pace ma diretto".

È il momento del divertimento, di saltare, cantare, ballare: si parte con Bianca, "il nuovo singolo che è un dono", poi arrivano Makumba, che è festa vera, altro che i tormentoni estivi, e Oh Ma, che trasforma il teatro in un villaggio vacanze ma a cinque stelle extra lusso.

Siamo quasi alla fine e lei appare in sala, in mezzo alla sua gente, per cantare L’amore si odia.

Il finale è un viaggio emozionante, epico nella poetica degli ultimi vent'anni di musica italiana: Glicine, Sono solo parole, Vuoto a perdere e la sanremese Se t'innamori muori.