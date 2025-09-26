Pinguini Tattici Nucleari, testo e significato della canzone "Amaro"

La ballad che ha conquistato il pubblico prima ancora di diventare singolo da oggi, venerdì 26 settembre 2025, è ufficialmente entrata in rotazione radiofonica. Nonostante la sua diffusione come singolo sia recente, il brano era già noto al grande pubblico, facendo parte di Hello world, uscito il 6 dicembre scorso. Durante le tappe del tour negli stadi, il pezzo era già diventato un momento forte dello show
È finalmente uscita la nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, ossia Amaro.
La ballad che ha conquistato il pubblico prima ancora di diventare singolo da oggi, venerdì 26 settembre 2025, è entrata in rotazione radiofonica. Nonostante la sua diffusione come singolo sia recente, il brano era già noto al grande pubblico, facendo parte di Hello world, uscito il 6 dicembre scorso. Durante le tappe del tour negli stadi, il pezzo era già diventato un momento forte dello show. In pochi mesi ha saputo ritagliarsi un posto speciale nel cuore dei fan, tanto che nei live proprio Amaro è stato capace di commuovere e lasciare un segno profondo.
Oggi i numeri parlano chiaro: oltre 25 milioni di ascolti su Spotify e la posizione di quarto brano più riprodotto dell’intero album, certificato doppio disco di platino. Senza dimenticare che Amaro ha raggiunto il disco d’oro, a conferma di un successo che non si limita alle classifiche ma si misura soprattutto nell’impatto emotivo.
Potete guardare il video ufficiale della canzone Amaro in fondo a questo articolo, mentre di seguito vedremo assieme il testo integrale del brano e il suo significato.
Il testo
Di seguito trovate il testo di Amaro dei Pinguini Tattici Nucleari:
Imparerò a dormire qui da solo
Ad avere giorni storti e non dirtelo più
Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro
Ma so che moriranno se non ci sei tu
Imparerò a non salire su certi treni
Perché perderne alcuni fa bene ai pensieri
Dirò dei no
A chi verrà dopo di te
E mi amerà ma nella tua ombra, baby
Che vuoi che dica ora?
Che potevamo essere una frase scritta
Sopra le lenzuola? Ma dai
Mi servirà un amaro
Per far passare l’amaro in bocca
Ma basta che mi pensi quando fuori piove
So che sei lontana
Però non mi importa dove arriverò
Per farti compagnia
Io porto il vino ed un po’ di nostalgia
Noi che ci amavamo come due bibliotecari
Di notte scavalcando gli skatepark
Abbandonati
Ora lo so
Ci penso mentre parti
Che dovrò imparare a disimpararti
Ci proverò a non cercare più i tuoi passi
Ma tu eri casa ovunque mi trovassi
Imparerò che è impossibile salvarsi
Per chi passa una vita ad autosabotarsi, io
Che vuoi che dica ora?
Che immaginavo avremmo litigato per
Portare i bimbi a scuola? Ma dai
Mi servirà un amaro
Per far passare l’amaro in bocca
Ma basta che mi pensi quando fuori piove
So che sei lontana
Però non mi importa dove arriverò
Per farti compagnia
Io porto il vino ed un po’ di nostalgia
Noi che ci amavamo come due bibliotecari
Di notte scavalcando gli skatepark
Abbandonati
Ora lo so
Ci penso mentre parti
Che dovrò imparare a disimpararti
Facciamo un brindisi al passato
Io non dimentico che mi hai salvato
Mi servirà una mano per starmene lontano
Non chiedermi se ti amo ancora
Mi servirà un amaro
Per far passar l’amaro in bocca
Ma basta che mi pensi quando fuori piove
So che sei lontana
Però non mi importa dove arriverò
Per farti compagnia
Io porto il vino ed un po’ di nostalgia
Noi che ci amavamo come due bibliotecari
Di notte scavalcando gli skatepark
Abbandonati
Ora lo so
Ci penso mentre parti
Che dovrò imparare a disimpararti
Approfondimento
Max Pezzali al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Milano. VIDEO
Il significato e le immagini della canzone
Il testo di Amaro racconta la fine di una storia d’amore. Il protagonista si trova a dover affrontare la parte più dolorosa di una separazione, quella che lascia un “boccone amaro” impossibile da mandar giù, neppure con un digestivo. È l’inizio di un viaggio nella memoria, tra ricordi e progetti non realizzati, come l’idea di costruire una famiglia insieme. La distanza tra i due amanti non è soltanto affettiva, ma diventa anche fisica, acuita da un distacco inevitabile.
Il brano restituisce la sensazione di un amore capace di salvare, ma che al tempo stesso costringe a fare i conti con la perdita. Una nostalgia che si intreccia con la gratitudine, in un equilibrio fragile ma intensamente umano.
Approfondimento
Hello World Tour Stadi 2025, i Pinguini Tattici Nucleari a San Siro
Gli autori e la produzione
Amaro porta la firma di Giorgio Pesenti, in arte okgiorgio, Riccardo Zanotti e Marco Paganelli. Gli stessi artisti hanno seguito anche la produzione, dando vita a un brano in cui la scrittura e la musica si fondono in maniera armoniosa.
Le frasi diventate iconiche – come “Ora lo so, ci penso mentre parti / Che dovrò imparare a disimpararti” – rimandano a un tema caro a Zanotti: l’amore come studio costante della persona amata, un percorso di conoscenza e di apprendimento che non sembra mai concludersi.
Altre immagini forti, come “Facciamo un brindisi al passato / Io non dimentico che mi hai salvato”, raccontano un legame che, pur spezzato, continua a lasciare un segno indelebile.
Approfondimento
Pinguini Tattici Nucleari, "Migliore" è dedicata a Giulia Tramontano
L’accoglienza del pubblico e della critica
I fan dei Pinguini Tattici Nucleari conoscevano la canzone a memoria già prima del lancio ufficiale in radio, e l’attesa per il singolo era palpabile. Non è il consueto brano spensierato che caratterizza gran parte della produzione del gruppo, ma una ballata romantica e malinconica, che mette in luce un lato diverso della band. Riccardo Zanotti conferma il suo talento interpretativo e autorale, emergendo come una delle voci più riconoscibili della nuova scena italiana.
Secondo la critica, Amaro porta con sé un messaggio positivo nonostante la malinconia: custodire i momenti felici vissuti, senza lasciare spazio a rancori inutili, è l’unico modo per trasformare una ferita in memoria preziosa.
Approfondimento
Pinguini Tattici Nucleari, il nuovo singolo è Romantico ma Muori
Una ballad tra passato e presente
Collocata all’interno di Hello world, dopo i successi di Romantico ma muori, Islanda e Bottiglie Vuote con Max Pezzali, Amaro rappresenta uno dei momenti più intensi dell’album. La canzone è costruita come una riflessione sul confine sottile tra ciò che si è amato e ciò che oggi lascia soltanto un retrogusto amaro.
Tra citazioni adolescenziali, luoghi simbolici come lo skatepark vicino alla scuola e immagini di vita quotidiana, i Pinguini Tattici Nucleari uniscono ironia e malinconia. La stessa parola “amaro” diventa metafora: fusione di “amare” e “amato”, capace di restituire la nostalgia per un amore vissuto e la consapevolezza che anche le relazioni più forti possono dissolversi.
Approfondimento
Pinguini Tattici Nucleari: "Album Hello World celebra la collettività"
Il dolore che diventa un inno alla memoria
Amaro è una ballata che non si limita a raccontare la fine di una storia d’amore, ma riesce a trasformare il dolore in un inno alla memoria e alla riconoscenza.
Nel panorama dei Pinguini Tattici Nucleari rappresenta una parentesi più introspettiva, senza rinunciare alla cifra stilistica che li contraddistingue. Un brano che, prima ancora di diventare singolo, aveva già conquistato pubblico e critica, imponendosi come uno dei capitoli più intensi di Hello world.
Di seguito potete ascoltare la canzone nel videoclip visual ufficiale pubblicato sui canali dei Pinguini Tattici Nucleari lo scorso dicembre.
©IPA/Fotogramma
Natale, le nuove canzoni: dai Pinguini Tattici Nucleari a Cher. FOTO
Non solo grandi classici, ma anche novità nel panorama musicale natalizio. Dai Pinguini Tattici Nucleari all’iconica Cher passando per Zara Larsson, ecco le canzoni da aggiungere alla vostra playlist da far suonare durante queste feste