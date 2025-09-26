Pinguini Tattici Nucleari, testo e significato della canzone "Amaro"

La ballad che ha conquistato il pubblico prima ancora di diventare singolo da oggi, venerdì 26 settembre 2025, è ufficialmente entrata in rotazione radiofonica. Nonostante la sua diffusione come singolo sia recente, il brano era già noto al grande pubblico, facendo parte di Hello world, uscito il 6 dicembre scorso. Durante le tappe del tour negli stadi, il pezzo era già diventato un momento forte dello show



È finalmente uscita la nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, ossia Amaro. La ballad che ha conquistato il pubblico prima ancora di diventare singolo da oggi, venerdì 26 settembre 2025, è entrata in rotazione radiofonica. Nonostante la sua diffusione come singolo sia recente, il brano era già noto al grande pubblico, facendo parte di Hello world, uscito il 6 dicembre scorso. Durante le tappe del tour negli stadi, il pezzo era già diventato un momento forte dello show. In pochi mesi ha saputo ritagliarsi un posto speciale nel cuore dei fan, tanto che nei live proprio Amaro è stato capace di commuovere e lasciare un segno profondo. Oggi i numeri parlano chiaro: oltre 25 milioni di ascolti su Spotify e la posizione di quarto brano più riprodotto dell’intero album, certificato doppio disco di platino. Senza dimenticare che Amaro ha raggiunto il disco d’oro, a conferma di un successo che non si limita alle classifiche ma si misura soprattutto nell’impatto emotivo. Potete guardare il video ufficiale della canzone Amaro in fondo a questo articolo, mentre di seguito vedremo assieme il testo integrale del brano e il suo significato.

Il testo Di seguito trovate il testo di Amaro dei Pinguini Tattici Nucleari: Imparerò a dormire qui da solo

Ad avere giorni storti e non dirtelo più

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro

Ma so che moriranno se non ci sei tu

Imparerò a non salire su certi treni

Perché perderne alcuni fa bene ai pensieri

Dirò dei no

A chi verrà dopo di te

E mi amerà ma nella tua ombra, baby Che vuoi che dica ora?

Che potevamo essere una frase scritta

Sopra le lenzuola? Ma dai

Mi servirà un amaro

Per far passare l’amaro in bocca Ma basta che mi pensi quando fuori piove

So che sei lontana

Però non mi importa dove arriverò

Per farti compagnia

Io porto il vino ed un po’ di nostalgia

Noi che ci amavamo come due bibliotecari

Di notte scavalcando gli skatepark

Abbandonati

Ora lo so

Ci penso mentre parti

Che dovrò imparare a disimpararti Ci proverò a non cercare più i tuoi passi

Ma tu eri casa ovunque mi trovassi

Imparerò che è impossibile salvarsi

Per chi passa una vita ad autosabotarsi, io Che vuoi che dica ora?

Che immaginavo avremmo litigato per

Portare i bimbi a scuola? Ma dai

Mi servirà un amaro

Per far passare l’amaro in bocca Ma basta che mi pensi quando fuori piove

So che sei lontana

Però non mi importa dove arriverò

Per farti compagnia

Io porto il vino ed un po’ di nostalgia

Noi che ci amavamo come due bibliotecari

Di notte scavalcando gli skatepark

Abbandonati

Ora lo so

Ci penso mentre parti

Che dovrò imparare a disimpararti Facciamo un brindisi al passato

Io non dimentico che mi hai salvato

Mi servirà una mano per starmene lontano

Non chiedermi se ti amo ancora

Mi servirà un amaro

Per far passar l’amaro in bocca Ma basta che mi pensi quando fuori piove

So che sei lontana

Però non mi importa dove arriverò

Per farti compagnia

Io porto il vino ed un po’ di nostalgia

Noi che ci amavamo come due bibliotecari

Di notte scavalcando gli skatepark

Abbandonati

Ora lo so

Ci penso mentre parti

Che dovrò imparare a disimpararti

Il significato e le immagini della canzone Il testo di Amaro racconta la fine di una storia d'amore. Il protagonista si trova a dover affrontare la parte più dolorosa di una separazione, quella che lascia un "boccone amaro" impossibile da mandar giù, neppure con un digestivo. È l'inizio di un viaggio nella memoria, tra ricordi e progetti non realizzati, come l'idea di costruire una famiglia insieme. La distanza tra i due amanti non è soltanto affettiva, ma diventa anche fisica, acuita da un distacco inevitabile. Il brano restituisce la sensazione di un amore capace di salvare, ma che al tempo stesso costringe a fare i conti con la perdita. Una nostalgia che si intreccia con la gratitudine, in un equilibrio fragile ma intensamente umano.

Gli autori e la produzione Amaro porta la firma di Giorgio Pesenti, in arte okgiorgio, Riccardo Zanotti e Marco Paganelli. Gli stessi artisti hanno seguito anche la produzione, dando vita a un brano in cui la scrittura e la musica si fondono in maniera armoniosa. Le frasi diventate iconiche – come “Ora lo so, ci penso mentre parti / Che dovrò imparare a disimpararti” – rimandano a un tema caro a Zanotti: l’amore come studio costante della persona amata, un percorso di conoscenza e di apprendimento che non sembra mai concludersi.

Altre immagini forti, come "Facciamo un brindisi al passato / Io non dimentico che mi hai salvato", raccontano un legame che, pur spezzato, continua a lasciare un segno indelebile.

L’accoglienza del pubblico e della critica I fan dei Pinguini Tattici Nucleari conoscevano la canzone a memoria già prima del lancio ufficiale in radio, e l’attesa per il singolo era palpabile. Non è il consueto brano spensierato che caratterizza gran parte della produzione del gruppo, ma una ballata romantica e malinconica, che mette in luce un lato diverso della band. Riccardo Zanotti conferma il suo talento interpretativo e autorale, emergendo come una delle voci più riconoscibili della nuova scena italiana.

Secondo la critica, Amaro porta con sé un messaggio positivo nonostante la malinconia: custodire i momenti felici vissuti, senza lasciare spazio a rancori inutili, è l'unico modo per trasformare una ferita in memoria preziosa.

Una ballad tra passato e presente Collocata all’interno di Hello world, dopo i successi di Romantico ma muori, Islanda e Bottiglie Vuote con Max Pezzali, Amaro rappresenta uno dei momenti più intensi dell’album. La canzone è costruita come una riflessione sul confine sottile tra ciò che si è amato e ciò che oggi lascia soltanto un retrogusto amaro.

Tra citazioni adolescenziali, luoghi simbolici come lo skatepark vicino alla scuola e immagini di vita quotidiana, i Pinguini Tattici Nucleari uniscono ironia e malinconia. La stessa parola "amaro" diventa metafora: fusione di "amare" e "amato", capace di restituire la nostalgia per un amore vissuto e la consapevolezza che anche le relazioni più forti possono dissolversi.