Fiorella Mannoia canta De André e Fossati: “Oggi ne abbiamo bisogno"

Annunciato Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve, il tour in partenza a giugno dall’Arena del Mare al Porto Antico di Genova. L’artista ha incontrato la stampa: “Oggi, forse, non sarei quella che sono se a quattordici anni non avessi ascoltato Tutti morimmo a stento di Fabrizio De André”

Fiorella Mannoia ha annunciato il nuovo progetto live in partenza il 27 giugno 2026 dall’Arena del Mare al Porto Antico di Genova, ovvero Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve. L’artista ha incontrato la stampa per la presentazione della tournée che celebrerà il trentesimo anniversario dell’uscita di Anime salve, lo storico album di Fabrizio De André realizzato con Ivano Fossati. Fiorella Mannoia: “La grandezza di questi autori era riuscire a raccontare l’animo umano in musica”.

fiorella mannoia: “per me sarà un’enorme responsabilità”

Un tour per festeggiare un capolavoro della musica italiana e due dei suoi più grandi artisti di sempre. Fiorella Mannoia porterà la storia di Fabrizio De André e Ivano Fossati in giro per l’Italia. Annunciate numerose date live.

Com’è nata l’idea di questo tour?

L’idea nasce dal trentesimo anniversario di questo capolavoro di Fabrizio De André scritto a quattro mani con Ivano Fossati. Quale miglior occasione per poter cantare i brani di due autori che fanno parte della mia storia e della mia formazione umana? Oggi, forse, non sarei quella che sono se a quattordici anni non avessi ascoltato Tutti morimmo a stento di Fabrizio De André. Ricordo ancora dove fossi quando lo ascoltai per la prima volta. Con Ivano ci accomuna amicizia e fratellanza, per me sarà un’enorme responsabilità, ma anche un pretesto per far riascoltare canzoni di cui oggi sentiamo tanto il bisogno.

Dove hai ascoltato Tutti morimmo a stento per la prima volta?

Eravamo a Roma a casa di amici più grandi, io forse ero la più piccola. Ricordo che misero questo album di Fabrizio, ero seduta su una poltrona e lì rimasi senza parlare.

Quella ragazza se lo immaginava così il mondo di oggi?

Mai avrei pensato alla mia età di trovare un mondo come quello di oggi. Una guerra nel cuore dell’Europa, una carneficina in corso a pochi kilometri da noi. La frustrazione è che non stiamo cambiando niente e che sta ancora succedendo di tutto, le guerre vanno avanti. Però guai a rassegnarsi, i giovani sono la speranza.

Come racconteresti Fabrizio De André e Ivano Fossati?

Fabrizio era più diretto con la scrittura, poi con quella voce autorevole che ti incuteva anche un po’ di soggezione. Ivano è più musicista. Fabrizio non ha mai scostato l’occhio dal sociale, da ciò che vedeva attorno, era un sognatore che ha sempre raccontato in maniera cruda la realtà che ci circonda con la speranza che potesse cambiare. Ivano racconta e scrive in modo più lirico e onirico, sono due scritture diverse.

Canzoni immortali

Sono brani che raccontavano storie, sono canzoni di cui abbiamo tanta nostalgia. Noi interpreti abbiamo sia il piacere che il dovere di cantarle per mantenerne viva la memoria. E se i giovani dovessero ascoltarle per la prima volta attraverso noi, allora avremmo fatto il nostro dovere.