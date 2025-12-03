Fiorella Mannoia canta De André e Fossati: “Oggi ne abbiamo bisogno"

Annunciato Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve, il tour in partenza a giugno dall’Arena del Mare al Porto Antico di Genova. L’artista ha incontrato la stampa: “Oggi, forse, non sarei quella che sono se a quattordici anni non avessi ascoltato Tutti morimmo a stento di Fabrizio De André”
Fiorella Mannoia ha annunciato il nuovo progetto live in partenza il 27 giugno 2026 dall’Arena del Mare al Porto Antico di Genova, ovvero Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve. L’artista ha incontrato la stampa per la presentazione della tournée che celebrerà il trentesimo anniversario dell’uscita di Anime salve, lo storico album di Fabrizio De André realizzato con Ivano Fossati. Fiorella Mannoia: “La grandezza di questi autori era riuscire a raccontare l’animo umano in musica”.
fiorella mannoia: “per me sarà un’enorme responsabilità”
Un tour per festeggiare un capolavoro della musica italiana e due dei suoi più grandi artisti di sempre. Fiorella Mannoia porterà la storia di Fabrizio De André e Ivano Fossati in giro per l’Italia. Annunciate numerose date live.
Com’è nata l’idea di questo tour?
L’idea nasce dal trentesimo anniversario di questo capolavoro di Fabrizio De André scritto a quattro mani con Ivano Fossati. Quale miglior occasione per poter cantare i brani di due autori che fanno parte della mia storia e della mia formazione umana? Oggi, forse, non sarei quella che sono se a quattordici anni non avessi ascoltato Tutti morimmo a stento di Fabrizio De André. Ricordo ancora dove fossi quando lo ascoltai per la prima volta. Con Ivano ci accomuna amicizia e fratellanza, per me sarà un’enorme responsabilità, ma anche un pretesto per far riascoltare canzoni di cui oggi sentiamo tanto il bisogno.
Dove hai ascoltato Tutti morimmo a stento per la prima volta?
Eravamo a Roma a casa di amici più grandi, io forse ero la più piccola. Ricordo che misero questo album di Fabrizio, ero seduta su una poltrona e lì rimasi senza parlare.
Quella ragazza se lo immaginava così il mondo di oggi?
Mai avrei pensato alla mia età di trovare un mondo come quello di oggi. Una guerra nel cuore dell’Europa, una carneficina in corso a pochi kilometri da noi. La frustrazione è che non stiamo cambiando niente e che sta ancora succedendo di tutto, le guerre vanno avanti. Però guai a rassegnarsi, i giovani sono la speranza.
Come racconteresti Fabrizio De André e Ivano Fossati?
Fabrizio era più diretto con la scrittura, poi con quella voce autorevole che ti incuteva anche un po’ di soggezione. Ivano è più musicista. Fabrizio non ha mai scostato l’occhio dal sociale, da ciò che vedeva attorno, era un sognatore che ha sempre raccontato in maniera cruda la realtà che ci circonda con la speranza che potesse cambiare. Ivano racconta e scrive in modo più lirico e onirico, sono due scritture diverse.
Canzoni immortali
Sono brani che raccontavano storie, sono canzoni di cui abbiamo tanta nostalgia. Noi interpreti abbiamo sia il piacere che il dovere di cantarle per mantenerne viva la memoria. E se i giovani dovessero ascoltarle per la prima volta attraverso noi, allora avremmo fatto il nostro dovere.
Approfondimento
Fiorella Mannoia: "Ornella Vanoni simbolo di libertà e irriverenza"
Cosa aspettarci dal tour?
Nello spettacolo canterò quasi tutto Anime Salve, ma spazierò anche nel repertorio dell’uno e dell’altro.
Le canzoni saranno riarrangiate?
Stiamo lavorando con una band, non vogliamo stravolgerle molto. Alcuni brani non possono essere stravolti più di tanto, valuteremo canzone per canzone.
Qual è il fil rouge dello spettacolo?
Il fil rouge è il racconto delle storie e dell’animo umano. La grandezza di questi autori era riuscire a raccontare l’animo umano in musica.
C’è anche l’idea di un disco live?
Non lo escludo, non ci abbiano pensato. Come sempre registriamo tutto, poi vedremo cosa accadrà.
Come avete scelto le città del tour?
L’Italia è un museo a cielo aperto, per questo scegliamo sempre location suggestive, poi nell’inverno toccheremo anche altre città.
Un ritorno al Festival di Sanremo?
Io non escludo mai niente, dipende dalla canzone. Se dovesse capitarmi tra le mani una canzone che ritengo valida e che mi emozioni, non escluderei di tornare al Festival di Sanremo. In fondo sono stata la prima ad aprire le porte della gara ai big di Sanremo.
E nel ruolo di direttrice artistica?
Non escludo mai nulla a priori, per me l’importante è divertirmi. Ogni volta è un salto nel vuoto, un esame, ma io cerco sempre di cambiare continuamente. Cerco sempre di trovare stimoli nuovi per non ripetermi.
Ecco le date del tour Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve:
- 27 giugno Genova - Arena Del Mare - Porto Antico - Altraonda Festival
- 7 luglio Marostica (VI) - Piazza Castello - Marostica Summer Festival Volksbank
- 9 luglio Cernobbio (CO) - Villa Erba - Lake Sound Park
- 14 luglio Asti - Piazza Alfieri - Asti Musica
- 15 luglio Vigevano (PV) - Castello Sforzesco - Vigevano In Castello
- 2 agosto Alghero (SS) - Anfiteatro Ivan Graziani - Alguer Summer Festival
- 7 agosto Castiglioncello (LI) - Castello Pasquini - Castiglioncello Festival
- 9 agosto Forte Dei Marmi (LU) - Villa Bertelli - Villa Bertelli Live
- 19 agosto Ciro' Marina (KR) - Arena Saracena - Krimisound Festival
- 23 agosto Catania - Villa Bellini - Sotto Il Vulcano Fest
- 27 agosto Barletta (BT) - Fossato Del Castello
- 29 agosto Cattolica (RN) - Arena Della Regina
- 30 agosto Macerata – Sferisterio
- 2 settembre Brescia - Piazza Della Loggia - Brescia Summer Music
- 4 settembre Roma – Cavea - Roma Summer Fest
- 7 settembre Caserta - Reggia Di Caserta - Piazza Carlo Di Borbone
