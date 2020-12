Stash, la dolce dedica alla figlia in un post su Instagram

“ Saremo il tuo posto sicuro , il tuo pilastro, il tuo rifugio... e tu il nostro fiore da proteggere finché non sarai diventata l’albero più forte... ma forse anche allora ti vedremo piccolina. Quante cose nuove sto vivendo in questi primi giorni della tua vita... e quante parole dei miei genitori sto capendo ancor di più ora. Sono felice! Vai, Grace !” ha scritto Stash a corredo dello scatto, con tanto di hashtag #fatheranddaughter #momanddaughter. Stash è un papà davvero innamorato: a pochi giorni dalla nascita della prima figlia, l'ex vincitore di Amici le aveva regalato un'altra foto, con un'altra dedica . “Spero di essere sempre la tua certezza... come sei tu per me” aveva scritto a corredo di una foto in cui appare a petto nudo con la piccola stretta al proprio corpo.

Stash, il racconto a Verissimo

approfondimento

The Kolors, Stash è diventato papà: mia figlia è la cosa più bella

A pochi giorni dalla nascita della piccola Grace, Stash è andato nel salotto di Silvia Toffanin a raccontare le sue emozioni. “È un'emozione nuova, sarà una frase fatta ma è proprio vero: finché non lo provi non te ne rendi conto. Non ho pianto ancora, ma ho riso tantissimo. Ho fatto un po' da giullare nella fase più tosta, quella che voi donne vivete in maniera più fisica, cercavo di tranquillizzare un po' Giulia". "Sono in un vortice di emozioni che non riesco neanche a spiegare" ha rivelato invece Giulia, giornalista e modella, in collegamento da casa con lo studio. "Durante la gravidanza provi a immaginare come sarà stringerla per la prima volta tra le braccia, e invece è completamente diverso. Da inesperta poi è stato stranissimo. Diciamo che non mi fa dormire molto, per questo durante il giorno sembriamo un po' degli zombie. Stash è sveglio e mi guarda però, perché gli spiace lasciarmi da sola in questo frangente. Gli do dieci come papà. Lui canta e lei lo guarda incantato”. Stash ha poi ripreso la parola: “Quando canto con la voce bassa, come ad esempio le canzoni di Sinatra, Grace mi guarda estasiata. Diciamo che in questa prima settimana mi sento un buon papà. Di mattina invece preferisce Bach”.