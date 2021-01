Gianluca Vacchi: "Voglio sposare Sharon Fonseca"

L'imprenditore ha rilasciato un'intervista al magazine Hello. “'Anche se mi sento già sposato con Sharon, vorrei che mia figlia crescesse in una famiglia tradizionale” Condividi:

Gianluca Vacchi pensa al matrimonio. Lo ha dichiarato lo stesso imprenditore 53enne al magazine Hello, al quale ha rivelato che sarebbe pronto a sposare la fidanzata Sharon Fonseca, madre di sua figlia Blu Jerusalema.

Gianluca Vacchi, le nozze con Sharon Fonseca approfondimento Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi: le prime foto con Blu Jerusalema Il 27 ottobre Gianluca Vacchi è diventato papà per la prima volta di una bambina, Blu Jerusalema, nata dall'amore con la compagna 25enne Sharon Fonseca. Ora, in un'intervista al magazine Hello, l'imprenditore si è detto pronto al matrimonio. “Anche se mi sento già sposato con Sharon, vorrei che mia figlia crescesse in una famiglia tradizionale e sì, mi sposerei, soprattutto per Sharon”.

Immagine tratta dal profilo Instagram @gianlucavacchi

"Voglio dire che un giorno mi presenterò con un anello e le dirò: Sharon, mi vuoi sposare adesso?. D'altra parte, mi piacerebbe aspettare che Blu sia un po' più grande in modo che possa essere lì e ricordare il matrimonio dei suoi genitori” ha confidato l'imprenditore e influencer, che su Instagram vanta un seguito di quasi 20 milioni di follower. La coppia ha intenzione di vivere tra l'Italia e Miami e probabilmente avrà altri figli. Alla domanda se in futuro allargheranno la famiglia, infatti, Sharon si è detta entusiasta: “Sì, perché sto vivendo un sogno. Mi godo ogni secondo così tanto che lo rifarei mille volte” ha confidato la modella.

Gianluca Vacchi, la nascita di Blu Jerusalema approfondimento Gianluca Vacchi, primo balletto social con Blu Jerusalema Durante l'intervista Sharon ha rivelato che Gianluca "non smetteva di piangere e piangere" quando ha visto sua figlia per la prima volta ed è riuscito a dire a Sharon: "Sta bene ed è bellissima, amore". Questo perché alla modella è stato fatto il cesareo. Vacchi ha anche ammesso di sperare di riuscire a “unire il mio lavoro con dedicare più tempo possibile a mia figlia per vederla crescere e stare con lei”.