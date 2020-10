Gianluca Vacchi balla in sala parto con Sharon Fonseca: il video

“In sala parto cerco di aiutarla a uscire ... ma inizio a pensare che non voglia vedermi” ha scritto Vacchi a corredo del video, pubblicato su Instagram e su TikTok. “Vita mia – ha commentato Sharon – grazie dell'aiuto che ci stai dando”. “Siamo molto vicini alla data – ha scritto ancora lui tramite Instagram Stories - siamo emozionati e pazzi d’amore”. Gianluca e Sharon hanno condiviso spesso con i loro follower momenti della loro quotidianità e della gravidanza. Dopo aver annunciato la dolce attesa, i due hanno deciso di tornare in Italia , nella lussuosa villa circondata dal verde delle colline bolognesi dell'imprenditore, chiamata l'Eremita. Molto originale è stato l' annuncio del sesso del nascituro : nel giardino della loro villa, i due hanno atteso l’arrivo di un elicottero , che ha sorvolato il parco della proprietò. Quando si è trovato sopra la coppia, ha rilasciato una polvere rosa confetto, che si è dispersa nell’aria, a simboleggiare il sesso femminile dell'erede in arrivo.

“Ora capisco perché ho aspettato così a lungo – ha scritto Vacchi in inglese e spagnolo sui social - La vita aveva in serbo un regalo speciale per me: te e la nostra bambina. Non ho parole per esprimere la più intensa sensazione della mia intera vita e voglio dedicare questo momento di gioia e la nuova vita in arrivo alla memoria di mio padre, sono sicuro che ora è profondamente orgoglioso della donna con cui ho il privilegio di condividere questo meraviglioso cammino. Grazie mia Regina, nostra figlia avrà la mamma più incredibile del mondo. Ti amo”.

Chi è Sharon Fonseca, compagna di Gianluca Vacchi

Sharon Fonseca è una modella venezuelana di 24 anni ed è la compagna di Gianluca Vacchi, 53, da circa due anni. I due si sono conosciuti durante le riprese di un videoclip e da allora non si sono più lasciati. Sharon è nata in Venezuela ma si è trasferita da adolescente a Miami, dove Vacchi vive buona parte dell'anno. Prima di Sharon, l'imprenditore ha avuto una relazione di 3 anni con Giorgia Gabriele, ora felicemente fidanzata con Andrea Grilli dal quale ha avuto un figlio.