Gianluca Vacchi: "Mio figlio nascerà a novembre e sarà sui social"

L’imprenditore non vuole rivelare il sesso del bambino, ma si dice certo di una cosa: sceglieranno lui e la compagna come mostrarlo sui social, senza sottostare ad alcun tribunale mediatico

Gianluca Vacchi: “Nessun tribunale mediatico sceglierà per noi”

approfondimento

Gianluca Vacchi, l'annuncio sui social: "Diventerò papà"

Il sesso del bambino? Gianluca Vacchi non lo rivela. Svela però se e come mostrerà il figlio sui social: «A novembre divento papà: non voglio rivelare il sesso, ma sicuramente mio figlio o figlia sarà sui social, perché ho sempre condiviso la mia vita con il mio pubblico. Non ho nessun tipo di filtro, tranne che per momenti ovviamente molto privati che non possono essere condivisi: lo farò con la giusta misura che stabilirò con Sharon e che non sarà certamente deciso da un tribunale mediatico dell’esposizione del minore» ha dichiarato, nel corso della diretta Instagram col Corriere.

Ha poi parlato di come ha conquistato la giovane compagna, e del perché ha subito capito che sarebbe stata lei la madre dei suoi figli: «Sharon ha tutte le caratteristiche che io cercavo in una donna, lei è la persona giusta e mi ritengo davvero fortunato. L’ho conquistata lentamente, ci ho messo più di sei mesi, mi ha fatto soffrire in senso buono ed è giusto che sia così: alle donne va restituita la dignità del corteggiamento».

Ma, l’intervista, è stata anche l’occasione di spiegare meglio cos’è il suo “enjoy”. Uno stile di vita o, meglio, un approccio alla vita: perché “enjoy” non significa tanto “bella vita”, bensì riscoprire le piccole cose e i momenti: «Tutta l’esistenza si basa nell’assaporare i momenti e voglio essere l’uomo più ricco nel conto corrente dei momenti».