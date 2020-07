Gianluca Vacchi svela il sesso del bimbo con l'aiuto di un elicottero

Lo aveva preannunciato in una recente intervista : “Mio figlio o mia figlia saranno social” e così è stato. Gianluca Vacchi ha infatti deciso di pubblicare un video emozionante , già diventato virale, dove insieme alla compagna Sharon Fonseca scopre il sesso del bambino che stanno aspettando. Per l’occasione infatti un elicottero ha sorvolato il cielo , mentre la coppia era in trepidante attesa. Dopo pochi istanti il velivolo ha rilasciato polvere rosa per indicare che Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca aspetteranno una bambina. La coppia ha accolto la notizia con profonda gioia, prima di lasciarsi ad un dolce e lungo abbraccio.

L’arrivo di una figlia e l’incontro con Sharon Fonseca

Il video ha sorpreso tutti i fan di Gianluca Vacchi ed ha già superato oltre 5 milioni e 700 mila visualizzazioni in poche ore. In una recente intervista l’imprenditore aveva dichiarato: «A novembre divento papà: non voglio rivelare il sesso, ma sicuramente mio figlio o figlia sarà sui social, perché ho sempre condiviso la mia vita con il mio pubblico. Non ho nessun tipo di filtro, tranne che per momenti ovviamente molto privati che non possono essere condivisi: lo farò con la giusta misura che stabilirò con Sharon e che non sarà certamente deciso da un tribunale mediatico dell’esposizione del minore». Durante la chiacchierata ha anche parlato della sua compagna: «Sharon ha tutte le caratteristiche che io cercavo in una donna, lei è la persona giusta e mi ritengo davvero fortunato. L’ho conquistata lentamente, ci ho messo più di sei mesi, mi ha fatto soffrire in senso buono ed è giusto che sia così: alle donne va restituita la dignità del corteggiamento».

Il messaggio all’universo femminile

La notizia dell’arrivo di una bambina giunge a pochi giorni di distanza da un altro video pubblicato da Gianluca Vacchi dove lancia un messaggio a tutte le donne: “Troppo spesso l'universo femminile è erroneamente definito come il sesso più debole. Penso che le donne siano la spina dorsale della società. Le donne hanno delle "palle" ma le hanno in testa. Per loro, la storia è stata molto difficile. Hanno dovuto combattere contro i pregiudizi. E molte volte contro gli abusi. Voglio dirti qualcosa che è scritto nella Bibbia che mi ha sempre affascinato: “Stai molto attento a far piangere una donna, perché Dio conta le sue lacrime. La donna uscì dalla costola dell'uomo, non dai piedi da calpestare o dalla testa per essere superiore, ma da un lato, per essere uguale. Un po’ sotto il braccio per proteggerli e sul lato del cuore per essere amati”. Un messaggio apprezzatissimo dai fan dell’imprenditore che proprio un anno fa fu accusato di pubblicare video sessisti.