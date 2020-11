Gianluca Vacchi, primo balletto social con Blu Jerusalema

Da quando è diventato padre, Vacchi sta condividendo molto con i suoi fan della piccola Blu Jerusalema . Anche l’arrivo della bambina è stato accompagnato da foto e video pubblicati sui social, a partire dal balletto in sala parto insieme a Sharon e all'ostetrica, prima della nascita della piccola. Il 53enne ha poi condiviso la notizia del fiocco rosa su Instagram con una foto che lo ritrae insieme alla compagna, in cui si intravedono la testa e la manina della neonata. “Lei è con noi... Sharon ed io siamo felici di annunciare che questa mattina è nata nostra figlia, Blu Jerusalema Vacchi. Grazie a Dio è sana e la stiamo già amando più delle nostre vite”, ha scritto l'influencer a corredo dello scatto. Notevole è stata anche la sorpresa organizzata da Vacchi per il ritorno a casa, dall'ospedale, di Sharon e di Blu Jerusalema. Come testimonia un video pubblicato su Instagram, al suo arrivo a casa la compagna dell'imprenditore ha trovato un enorme fiocco rosa appeso sul cancello. La 25enne ha ammirato con aria sorpresa il viale d'accesso alla villa costellato di palloncini e statue a forma di animale, tutto in rosa. “ Benvenuta a casa principessa ”, ha scritto Vacchi su Instagram. Nel video si vede Sharon profondamente commossa mentre lungo il viale scorrono orsetti di peluche e poi statue a forma di fiori, elefanti e giraffe. All'ingresso ad attendere le due donne della famiglia c'era tutto il personale di servizio, con alcuni dipendenti evidentemente commossi. Ma c'era una sorpresa anche dentro casa: un tavolo imbandito con cupcakes, donuts glassati, confetti e torte a più piani decorati con il nome, in rosa, di Blu Jerusalema.

Sharon Fonseca e la celebrazione del corpo

Intanto Sharon, modella e influencer con quasi 5 milioni di follower, ha recentemente pubblicato la foto della sua pancia dopo il parto. Le curve ancora morbide e la linea nigra in evidenza. Un chiaro messaggio di body positivity: “Ho guadagnato circa 10 kg durante la gravidanza e sto lentamente tornando alla 'normalità'. Il mio corpo sta elaborando tutto, è ancora molto diverso da prima. Ho i punti del taglio cesareo, non sento ancora metà della pancia e ho delle smagliature intorno al seno. È un lungo processo di recupero e lo sto prendendo lentamente. In realtà sto mangiando più sano di come ho mangiato durante la gravidanza (perché a Blu non piacevano le verdure) e sto usando un indumento modellante consigliato dal mio medico per aiutare con il recupero dopo l'intervento chirurgico. Potrebbe sembrare un cliché, ma sono ancora incredula da ciò che i nostri corpi possono fare per noi. Mi sto godendo ogni singola cosa e amo il mio corpo ancora più di prima”.