Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi: le prime foto con Blu Jerusalema

“Blu Jerusalema... tua madre e tuo padre prenderanno ogni respiro per te da ora all'eternità” ha scritto Vacchi a corredo del suo ultimo post, in cui si intravede Sharon sul lettino della clinica e l'imprenditore che regge la bambina tra le braccia. Sul viso della piccola, un cuoricino blu per oscurarla. “Il nome più bello del mondo” ha commentato (tra gli altri) Roberto Cavalli .

Anche Sharon Fonseca ha postato un'immagine simile, in bianco e nero, nella quale si vede anche l'ostetrica che aiuta la neo mamma con l'allattamento. “Reale e semplice. La scorsa settimana ho vissuto grandi incertezze e, allo stesso tempo, il momento più bello della mia vita. Mi hai tenuto la mano per tutto il tempo, mio re! Ci hai dato la forza e la serenità di cui avevamo bisogno. La vita ci ha benedetti con te. Fin dal primo giorno sei stato il padre più straordinario che avessi mai potuto chiedere per la mia piccola”. Immediata è arrivata la risposta di Vacchi, nei commenti: “Grazie mia regina. Voglio solamente dedicare la mia vita a voi con tutto il mio essere e il mio amore profondo . Vi amo”. Tramite stories Sharon ha fatto sapere di aver dato la luce la bambina tramite cesareo .

Gianluca Vacchi papà innamorato

approfondimento

Gianluca Vacchi: "Mio figlio nascerà a novembre e sarà sui social"

In un video pubblicato poco dopo la nascita di Blu Jerusalema, si vede Vacchi che tiene la piccola in braccio e la guarda con amore. “Benvenuta Blu Jerusalema, ho sognato questo momento per 9 mesi e ora ti terrò tra le mie braccia per il resto della mia vita. Ti amo, papà” ha scritto il re di Instagram (su Instagram vanta 18,4 milioni di follower). “Mia figlia sarà sui social, perché ho sempre condiviso la mia vita con il mio pubblico” ha fatto sapere qualche mese fa Vacchi in un'intervista al Corriere. “Non ho nessun tipo di filtro, tranne che per momenti ovviamente molto privati che non possono essere condivisi: lo farò con la giusta misura che stabilirò con Sharon e che non sarà certamente deciso da un tribunale mediatico della esposizione del minore”.

Gianluca Vacchi e l'amore per Sharon Fonseca

Dalle manifestazioni social sembra proprio che la nascita della loro prima figlia abbia rafforzato ulteriormente l'amore tra Gianluca e la compagna. “Sharon ha tutte le caratteristiche che io cercavo in una donna, lei è la persona giusta e mi ritengo davvero fortunato. L’ho conquistata lentamente, ci ho messo più di sei mesi, mi ha fatto soffrire in senso buono ed è giusto che sia così: alle donne va restituita la dignità del corteggiamento” aveva dichiarato lui, sempre al Corriere. In un post pubblicato su Instagram poco prima della nascita della piccola, Vacchi ha voluto fare alla compagna un'ulteriore dedica d'amore. “Ora so perché ho aspettato così a lungo. La vita aveva un regalo speciale per me, tu e nostra figlia. Non ho parole per spiegare la sensazione più profonda di tutta la mia vita e voglio dedicare questo momento di gioia e di nuova vita in arrivo al ricordo di mio padre che, sono sicuro, ora è profondamente orgoglioso della donna che ho avuto il privilegio di scegliere per percorrere questo bellissimo sentiero. Grazie mia regina, nostra figlia avrà la madre più incredibile di questo mondo. Ti amo”.