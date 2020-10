Gianluca Vacchi è papa: è nata Blu Jerusalema

Gianluca Vacchi è diventato papà. La sua compagna, Sharon Fonseca ha dato alla luce una bambina nella giornata di oggi ma la notizia è arrivata soltanto nel pomeriggio. L’annuncio della nascita era stato preceduto nella giornata di ieri da uno dei consueti balletti di Vacchi rilanciati dall’immancabile video in cui la compagna col pancione e anche un’infermiera hanno fatto un balletto. Poi il travaglio e stamattina il lieto evento.

Un post condiviso da Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) in data: 26 Ott 2020 alle ore 11:24 PDT

Il nome scelto per la piccola dai neo genitori è alquanto particolare. Infatti la bambina è stata chiamata Blu Jerusalema. La coppia comunque ha annunciato il lieto evento con una bellissima fotografia, il primo scatto di famiglia in cui si intravede la manina della figlia. Queste le parole di Vacchi;



“Lei è con noi… Sharon ed io siamo felici di annunciare che questa mattina nostra figlia, Blu Jerusalema Vacchi, è nata. Grazie a Dio è in salute e noi la amiamo già più delle nostre vite”.