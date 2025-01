Moda, Glenn Martens è il nuovo direttore creativo di Maison Margiela

Martens, direttore creativo di Margiela (e di Diesel)

Glenn Martens, designer di origine belga nato a Bruges nel 1983, con la nomina a direttore creativo di Maison Margiela si colloca tra i creativi più in vista del panorama della moda globale, una posizione che si è guadagnato col tempo e con l'apprezzamento sempre crescente per le sue stagioni in Italia e all'estero.

La notizia della sua nomina alla direzione creativa della Maison fondata da Martin Margiela, nell'aria già da tempo, un'ipotesi concreta dopo l'addio di Galliano lo scorso dicembre, è stata confermata da WWD che ha diffuso le decisioni del gruppo OTB - che possiede Margiela, Diesel, Jil Sander, Marni, Viktor & Rolf e altri marchi.

Martens si dividerà, dunque, tra Milano e Parigi, come ha fatto nelle stagioni in cui è stato direttore creativo sia di Diesel (dove è subentrato dal 2020) che del brand indipendente Y/PROJECT che ha vissuto le sue stagioni migliori proprio sotto la sua guida (Martens che lo ha lasciato la scorsa estate a seguito della morte di Serfaty, uno dei due fondatori).

Glenn Martens si è distinto nel panorama internazionale per il suo stile innovativo e all'avanguardia, i capi destrutturati e la sua attitudine alla couture grazie alla quale è riuscito ad elevare le prestazioni di tessuti come il denim - specie da quando è in forza da Diesel, azienda dove ha perfezionato la sua sperimentazione per una moda sempre più green e sostenibile.

Martens, grato della nuova opportunità che gli è stata offerta da OTB ha dichiarato: "Sono estremamente onorato di entrare a far parte della straordinaria Maison Margiela, una casa di moda unica che ha saputo ispirare il mondo intero per decenni".