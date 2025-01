Milano Fashion Week, le tendenze più forti dalle sfilate Moda Uomo

3/12 ©IPA/Fotogramma

PELLICCIA MUST HAVE - La pelliccia è stata la protagonista assoluta delle collezioni maschili per l'Autunno/Inverno 2025. Su tutte le passerelle maschili c'è stato almeno un look in pelliccia o con dettagli vistosi di pelo.

Il cappotto col collo morbido extra large sarà il capo da avere assolutamente nell'armadio. Quello in foto è di Dolce & Gabbana