Milano Fashion Week, la sfilata di Prada Spring/Summer 2025. FOTO

Una collezione per chi non ha paura di sbagliare, per chi non vuole omologarsi. Per chi non teme di apparire in disordine.

Non c'è una sola ispirazione questa volta per Miuccia Prada e Raf Simons che mandano in passerella capi che rileggono l'archivio del brand nella certezza che l'umanità di ciascuno e la libertà di indossare qualsiasi cosa possano rimettere ordine nella moda. Tanti gli accessori nati per diventare cult, a partire dalle visiere



A cura di Vittoria Romagnuolo