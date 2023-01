Il gruppo sudcoreano è approdato per la prima volta in Italia: tanti i fan provenienti da tutte le regioni che si sono radunati fuori dallo show di Prada, in attesa dei sette artisti Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Tutti pazzi per gli Enhypen. A Milano, dove si sta svolgendo la settimana della moda per presentare le collezioni uomo per l'autunno/inverno 2023-24, una folla si è radunata fuori dalla sfilata di Prada, presso la Fondazione di via Lorenzini. Uomini, donne, ragazzi e ragazze, tutti in attesa della band coreana, per la prima volta in Italia.

Gli Enhypen a Milano approfondimento I concerti più attesi del 2023: dai Coldplay a Harry Styles. FOTO Tantissimi i fan degli Enhypen in attesa fuori dalla sfilata di Prada sin dal mattino. Alcuni arrivavano persino dalla Calabria per vedere i loro idoli, per la prima volta in Italia. Quando i sette componenti del gruppo sono usciti dalla Fondazione, li ha accolti un boato entusiasta, e anche qualche pianto dei fan più appassionati. Gli Enhypen, vestiti con stile in nero e denim, hanno salutato e ringraziato i tantissimi accorsi per vederli.

Chi sono gli Enhypen GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Gli Enhypen sono una boy band sudcoreana fondata nel 2020 dall'etichetta discografica Belift Lab, parte del gruppo della CJ ENM e della Hybe Corporation. I sette componenti del gruppo sono stati selezionati in seguito alla partecipazione al programma televisivo coreano I-Land, un talent composto da una serie di prove di abilità canora o relazionale. Nel corso dell'ultima puntata del talent il pubblico ha scelto tramite il televoto i sei vincitori, mentre il settimo è stato selezionato direttamente dalla produzione: Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo, Jungwon e Ni-ki. Nel novembre 2020 il gruppo ha pubblicato il suo primo EP intitolato Border: Day One, diventato subito il disco di debutto di una band coreana venduto più velocemente in quell'anno. Il successo del progetto ha fatto vincere al gruppo, tra gli altri riconoscimenti, il premio al migliore artista esordiente ai Seoul Music Award nel gennaio 2021. Il 26 aprile 2021 è uscito il secondo EP, Border: Carnival, numero uno in classifica sia in Corea che in Giappone. Il disco ha avuto successo anche negli Stati Uniti, debuttando al 18esimo posto nella Billboard 200. L'album di debutto degli Enhypen, Dimension: Dilemma, è uscito il 12 ottobre 2021: con oltre un milione di copie vendute in tre settimane, è stato il secondo lavoro discografico più acquistato del mese di ottobre in Corea. Poco dopo è arrivato anche il terzo EP, Manifesto: Day 1, sempre accolto in cima alle classifiche. Nonostante siano meno noti dei BTS, gli Enhypen stanno avendo successo anche in Italia e sono seguitissimi sui social. Si conferma così il successo del K-pop, fenomeno culturale che secondo la Korea Creative Content Agency vale ormai 5 miliardi di dollari a livello mondiale.