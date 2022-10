BTS, il concerto in Corea è stato visto da 50 milioni di persone

Oltre 60mila persone live e 50 milioni in collegamento streaming per i BTS in concerto a Busan prima dello stop forzato Condividi

È impossibile negare che i BTS siano uno dei fenomeni della musica mondiale degli ultimi anni. La band coreana ha saputo conquistare una vasta fetta di pubblico mondiale con la sua musica, diventata simbolo di un'intera generazione di adolescenti. I loro brani sono diventati famosi a livello universale e in tutto il mondo si sono sviluppati cloni ed emuli pronti a cercare di ripercorrere le loro gesta, anche se appare pressoché impossibile, o comunque improbabile, riuscire a replicare quanto hanno costruito i BTS in un tempo relativamente breve. La grandezza della loro presenza e imposizione nel panorama musicale internazionale è quantificabile con i numeri del loro ultimo concerto in streaming gratuito. La band si è esibita a Busan, in Corea, e la loro esibizione è stata seguita da quasi 50 milioni di utenti.

Il concerto di Busan dei BTS leggi anche I BTS potrebbero essere autorizzati ad esibirsi durante il militare Numeri straordinari per la band coreana, che ha avuto la possibilità di esibirsi a Busan nell’ambito delle manifestazioni organizzate dalla città, che si è candidata per ospitare l’Expo mondiale 2030. La presenza dei BTS, diventati a tutti gli effetti un vero simbolo della globalizzazione coreana, è stata fondamentale per lanciare un messaggio al mondo sulla crescita della Corea del Sud, che guarda anche all’Occidente e non solo al vicino Oriente. Oltre all’evento in streaming, ovviamente alcune migliaia di persone hanno potuto assistere live al concerto di Busan, che si è tenuto all’Asiad Main Stadium, dove si sono radunate circa 50mila persone. Ma a Busan, il concerto è stato anche trasmesso su alcuni maxi-schermi che sono stati installati al porto, davanti ai quali si sono assiepate altre 10mila persone. Ulteriori 2mila persone, invece, si sono date appuntamento ad Haeundae, la zona turistica e in espansione di Busan, dove di recente si è concluso il Busan International Film, con ospiti da tutto il mondo.

Pausa dai concerti per i BTS vedi anche In arrivo su Disney+ due serie tv sui BTS Il concerto di Busan sarà anche l’ultimo per un lungo periodo per i BTS, così come annunciato dalla loro agenzia. I membri del gruppo, infatti, sono stati richiamati al servizio militare obbligatorio previsto dalla legge coreana. Il membro più anziano della band, Jin, il prossimo dicembre compirà 30 anni che è l’età massima prevista per l’assoluzione dell’obbligo. Il ritorno sulle scene dei BTS è previsto per il 2025 e i fan sono già in trepidante attesa.