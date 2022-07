In arrivo su Disney+ due serie tv sui BTS

BTS, le serie per Disney+

"Questo sarà l'inizio di una collaborazione a lungo termine, in cui presentiamo al pubblico di tutto il mondo un'ampia gamma di contenuti Hybe per i fan che amano la nostra musica e i nostri artisti", ha affermato Park Ji-won, CEO di Hybe. L'accordo è stato preso "per mostrare l'eccellenza creativa dell'industria della musica e dell'intrattenimento della Corea del Sud" e include la distribuzione globale di un totale di cinque titoli. Ad oggi ne sono stati resi noti solo tre: BTS: Permission to Dance On Stage – LA, un film concerto in 4K con l'esibizione dal vivo dei BTS al Sofi Stadium di Los Angeles nel novembre 2021. Questo è il primo live in due anni del gruppo dall'inizio della pandemia. Ci sarà poi In the Soop: Friendcation, che mostrerà un viaggio dei BTS insieme a Park Seo-jun di Itaewon Class, la star di Parasite Choi Woo-shik Choi, Park Hyung-sik e Peakboy. Il programma mostrerà i cinque amici che si avventurano in un viaggio a sorpresa e si godono una varietà di attività ricreative e divertenti. Infine, le due società hanno anche concordato BTS Monuments: Beyond the Star, una docuserie che traccia l'ascesa e del gruppo pop, mostrando un "accesso senza precedenti" a una libreria di musica e filmati per raccontare i primi nove anni della band e approfondire la vita quotidiana, i pensieri e i piani dei sette membri. Anche questa serie sarà disponibile sui servizi di streaming Disney dal prossimo anno (saranno visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).