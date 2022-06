BTS, "Proof" è il sesto album del gruppo a dominare la classifica

Proof, il nuovo album dei BTS è già un successo

approfondimento

I BTS si dedicheranno temporaneamente a carriere soliste

Pubblicato lo scorso 10 giugno su tutte le migliori piattaforme digitali e in formato fisico, Proof è il nuovo album della k-pop band sudcoreana dei BTS. Il decimo in studio, nonché l’ultimo prima della preannunciata pausa dei membri del collettivo, per dedicarsi alla crescita personale e ai progetti da solisti. Una vera e propria raccolta in musica degli ultimi nove anni insieme di RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook che, stando ai dati condivisi lunedì 20 giugno, è entrata al primo posto della Top200 secondo Billboard, a riprova del grande talento che il gruppo non smette di mostrare al mondo, anche occidentale. Proof è il sesto album su dieci dei BTS ad incontrare non solo il parere positivo di pubblico e critica, ma anche un risultato così eccezionale, da top classifica ad una sola settimana dalla release, dopo: Love Yourself: Tear (2018), Love Yourself: Answer (2018), Map of the Soul: Persona (2019), Map of the Soul: 7 (2020) e Be (2020). Il disco avrebbe esordito al primo posto in classifica dei più venduti e ascoltati della 24esima settimana dell’anno con ben 314mila copie fisiche commercializzate, 12mila album ascoltati in via digitale e oltre 52milioni di ascolti per le singole tracce in streaming.