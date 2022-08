I BTS potrebbero essere autorizzati ad esibirsi durante il militare

BTS tra concerti e servizio militare

In un’intervista rilasciata lunedì 1° agosto, il Ministro della Difesa Suh Wook ha dichiarato che anche i BTS, il gruppo musicale più importante del paese e conosciuto in tutto il mondo, non potrà sottrarsi alla leva obbligatoria. In Corea del Sud, infatti, tutti gli uomini devono sottoporsi al servizio militare prima dei 30 anni. Tuttavia, il paese ha fornito delle esenzioni in particolari circostanze, come ad atleti o artisti che hanno portato prestigio internazionale ma, nonostante i BTS abbiano questi requisiti, i cantanti non avranno alcun privilegio. In teoria, Jin, il membro più anziano dei BTS, dovrà arruolarsi entro la fine del tempo ma, a tal proposito, il Ministro della Difesa Suh Wook ha suggerito un’ipotesi alternativa: “Quando i membri dei BTS verranno ad arruolarsi, penso debba essere dato loro il modo di continuare a esercitarsi anche durante il servizio militare. Inoltre, credo che debbano avere la facoltà di lasciare temporaneamente il posto per andare a esibirsi in concerto”. Ai microfoni di Korea Times, l’amministrazione del servizio militare Lee Ki-sik non ha chiuso alla questione: “Stiamo esaminando la proposta”. Insomma, per i BTS potrebbero arrivare parziali buone notizie a riguardo, con i cantanti che sarebbero costretti ad arruolarsi ma, al tempo stesso, avrebbero dei permessi speciali sia per continuare a provare sia per abbandonare temporaneamente il servizio militare e tenere eventuali concerti.