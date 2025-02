Milano Fashion Week, la sfilata Roberto Cavalli Autunno/Inverno 2025

Pompei è una bellezza eterna che profuma di un passato epico e che resisterà nel futuro, oltre la moda.

Fausto Puglisi cattura l'energia della lava e l'esuberanza dei giardini della cittadina vesuviana per un mash-up con i codici stilistici di casa Cavalli che lui custodisce e tiene vivi come tesori.

In passerella sfila Karen Elson. In prima fila, di nuovo insieme alla Fashion Week, Chiara e Valentina Ferragni



A cura di Vittoria Romagnuolo