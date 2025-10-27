Vogue World 2025, le star alla sfilata di moda e cinema a Los Angeles

Vogue World, le star alla sfilata di Los Angeles, da Nicole Kidman a Bianca Balti. FOTO
Nicole Kidman interpreta Gilda, Kendall Jenner, invece, fa l'attrice australiana in "Moulin Rouge", una fantasia possibile solo in un luogo magico come gli Studi Paramount di Hollywood che hanno ospitato l'evento di Vogue America che celebra quest'anno l'incontro straordinario tra moda e settima arte attraverso alcuni dei costumi più iconici di sempre. In passerella top model e divi del grande schermo in un cortocircuito che ha dato vita a momenti memorabili.
A cura di Vittoria Romagnuolo