Vogue World 2025, le star alla sfilata di moda e cinema a Los Angeles

Assolutamente scenografica l'entrata di Bianca Balti che ha indossato uno dei costumi del guardaroba di Lady Jessica/Rebecca Ferguson del kolossal Dune di Denis Villeneuve. Una parte dello strascico è sorretta dalla figlia della top model italiana, Matilde Lucidi (in abito argento). Madre e figlia (anche lei avviata alla carriera di indossatrice) sono protagoniste della digital cover di Vogue Italia che celebra il rapporto tra le due donne e la passerella.