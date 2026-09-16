BYD Music Awards 2026, l'Arena di Verona celebra la musica italiana

Tutto pronto per i BYD Music Awards 2026: l’attesa per la grande festa della musica italiana è quasi finita e tra pochi giorni si accenderanno i riflettori sullo straordinario scenario dell’Arena di Verona che ospiterà un’edizione speciale: quest’anno infatti si festeggiano vent’anni di storia della manifestazione e di musica italiana. Saranno due serate imperdibili - nel luogo in cui la musica incontra la storia e il talento si trasforma in spettacolo - con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada, insieme per la quindicesima volta sul palco di un’Arena sold-out da mesi. Venerdì 18 e sabato 19 settembre andrà in onda in prima serata su Rai1 la manifestazione che sin dal 2007 celebra i protagonisti della musica del nostro Paese e che ad oggi ha accolto oltre 600 artisti e consegnato più di 1.000 premi. Un format unico che premia risultati concreti, assegnando riconoscimenti sulla base delle certificazioni FIMI/NIQ e SIAE, riferimento del successo nel mercato musicale. In questi vent’anni l’evento ha accompagnato l'evoluzione dell'industria musicale, ampliando man mano le diverse categorie e valorizzando, oltre alla discografia, anche il mondo dei live e i riconoscimenti alla carriera.



Grazie a un cast straordinario in grado di unire generazioni e generi, tradizione e nuove tendenze, questa ventesima edizione si preannuncia memorabile: un vero mosaico di emozioni e sorprese, tra premi, celebrazioni e performance uniche. Il pubblico potrà rivivere i successi che hanno fatto da colonna sonora all’anno appena trascorso. Ecco la line-up degli artisti che saliranno sul palco: ACHILLE LAURO, ALFA, ANNA, ANNALISA, BIAGIO ANTONACCI, CLARA, COEZ, DELIA, DITONELLAPIAGA, ELISA, EMIS KILLA, EMMA, ENRICO BRIGNANO, FRED DE PALMA, FULMINACCI, GEOLIER, GIGI D’ALESSIO, GIORGIA, GIORGIO PANARIELLO, IL VOLO, IRAMA, JULI, KID YUGI, LEVANTE, LUCHÈ, MADAME, MARCO MENGONI, MAX PEZZALI, MODÀ, NAYT, NEGRAMARO, NOTRE DAME DE PARIS, OLLY, PAKY, POOH, RICCARDO COCCIANTE, SAL DA VINCI, SAMURAI JAY, SARAH TOSCANO, SAYF, SERENA BRANCALE, TEDUA, THE KOLORS, TOMMASO PARADISO, TONYPITONY.