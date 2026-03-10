A Milano sono iniziate le riprese del film Il mio nome è Carlo , dedicato alla storia del giovane beato. La produzione, diretta da Giacomo Campiotti, racconterà la vita del giovane che ha saputo avvicinare fede e nuove generazioni anche attraverso il web. Nel cast Samuele Carrino nel ruolo del protagonista e Lucia Mascino nei panni della madre Antonia Salzano

Primo ciak a Milano per le riprese di Il mio nome è Carlo, il film dedicato alla vita di Carlo Acutis, il giovane santo dei millennial che ha saputo unire fede e nuove generazioni in tutto il mondo. La pellicola, prossimamente in onda su Canale 5, è diretta da Giacomo Campiotti e coprodotta da RTI e Skipless. A interpretare Carlo sarà il giovane Samuele Carrino, già apprezzato dal pubblico per il ruolo di Andrea Spezzacatena ne Il ragazzo dai pantaloni rosa, mentre l’attrice Lucia Mascino vestirà i panni della madre, Antonia Salzano, volto noto di diverse serie televisive come Suburra, Don Matteo e I delitti del BarLume.