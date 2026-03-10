A Milano sono iniziate le riprese del film Il mio nome è Carlo, dedicato alla storia del giovane beato. La produzione, diretta da Giacomo Campiotti, racconterà la vita del giovane che ha saputo avvicinare fede e nuove generazioni anche attraverso il web. Nel cast Samuele Carrino nel ruolo del protagonista e Lucia Mascino nei panni della madre Antonia Salzano
Primo ciak a Milano per le riprese di Il mio nome è Carlo, il film dedicato alla vita di Carlo Acutis, il giovane santo dei millennial che ha saputo unire fede e nuove generazioni in tutto il mondo. La pellicola, prossimamente in onda su Canale 5, è diretta da Giacomo Campiotti e coprodotta da RTI e Skipless. A interpretare Carlo sarà il giovane Samuele Carrino, già apprezzato dal pubblico per il ruolo di Andrea Spezzacatena ne Il ragazzo dai pantaloni rosa, mentre l’attrice Lucia Mascino vestirà i panni della madre, Antonia Salzano, volto noto di diverse serie televisive come Suburra, Don Matteo e I delitti del BarLume.
Il ragazzo della fede nell’era del web
Milano, città in cui Carlo è cresciuto per gran parte della sua breve ma intensa vita, sarà la prima tappa delle riprese, che nelle prossime settimane si sposteranno anche ad Assisi, luogo spirituale a lui molto caro. Il film racconterà in circa cento minuti tre momenti chiave della sua esistenza: l’infanzia a sei anni, già segnata da una profonda sensibilità religiosa, l’età di undici anni e infine il primo anno di liceo nel 2006, quando la sua vita si interruppe prematuramente a causa di una leucemia fulminante. Curioso e assetato di conoscenza - tanto da essere soprannominato dai professori del liceo Leone XIII “il Carlo delle domande” - coltivava anche una forte passione per l’informatica e il web, che utilizzava per diffondere contenuti religiosi in modo innovativo. La sua testimonianza si è diffusa ben oltre i confini italiani, fino alla proclamazione a santo il 7 settembre 2025 durante una solenne celebrazione in piazza San Pietro alla presenza di Papa Leone XIV.