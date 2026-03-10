Prodotta da Sky Studios e Cross Productions, la serie tv in sei episodi adatta liberamente l’omonimo romanzo bestseller di Giampaolo Simi ed è diretta da Davide Marengo. In esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dall’8 maggio. Protagonisti Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli

Un folle viaggio ad altissimo rischio e dalle conseguenze imprevedibili sta per iniziare: quello di Rosa e Cocìss, la coppia al centro di Rosa Elettrica – In fuga con il nemico , crime thriller on-the-run in sei episodi targato Sky Original in arrivo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dall’8 maggio . Protagonisti Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli nei panni, rispettivamente di un’eroina per caso, Rosa Valera, giovane agente sotto copertura alle prese con scelte più grandi di lei, e Cocìss, baby-boss di camorra che deciderà di collaborare con la polizia.

Prodotta da Sky Studios e Cross Productions, la serie adatta liberamente l’omonimo romanzo bestseller di Giampaolo Simi (2007, edito da Sellerio Editore Palermo) ed è diretta da Davide Marengo (Un’estate fa, Il cacciatore, Notturno bus). Alla sceneggiatura Giordana Mari, a capo di una writers’ room tutta al femminile che include anche Fortunata Apicella, Serena Patrignanelli e Michela Straniero. Il soggetto di serie è stato elaborato da Giordana Mari con Giampaolo Simi e Vittorino Testa.

Nel cast



Nel cast anche Elena Lietti (Il sol dell’avvenire, Il Miracolo, Anna) nei panni del vicequestore Antonella Reja, diretto superiore di Rosa, pronta a tutto per mettere alla prova la sua giovane recluta.



la sinossi

Rosa è stata trasferita da poco al Nucleo Protezione Testimoni e al suo primo incarico deve fare la guardia a Cocìss, un giovane e imprevedibile boss della camorra appena pentito. Finito nel mirino del clan rivale, ha accettato di collaborare con la polizia per salvarsi la pelle. Rosa non capisce perché sia stata scelta proprio lei, ma non ha tempo di farsi frenare dalle incertezze. Decisa a proteggere Cocìss a tutti i costi, non si ferma neppure quando realizza che c’è una falla nel sistema e che, oltre alla carriera, sta rischiando la vita. Soli contro tutti, Rosa e Cocìss scappano insieme guidati da un obiettivo comune, salvarsi la pelle e scoprire la verità.