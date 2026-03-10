Tink, in lavorazione la serie tv live-action Disney su Trilli, la fatina di Peter PanSerie TV
Il personaggio del libro Peter Pan di J. M. Barrie e del film d’animazione Disney Le avventure di Peter Pan del 1953 sarà la protagonista del nuovo progetto drammatico di Disney+. Non è ancora nota la sinossi ufficiale
Trilli, l’iconica fata del libro Peter Pan di J. M. Barrie e del film d’animazione Disney Le avventure di Peter Pan del 1953, sarà la protagonista della nuova serie tv drammatica live-action Tink di Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Come riporta in esclusiva la rivista Deadline, Liz Heldens e Bridget Carpenter sono le sceneggiatrici e produttrici del progetto, considerato “ad alta priorità” e attualmente in fase di sviluppo. “Da tempo lo Studio sta progettando una versione aggiornata del classico personaggio creato originariamente da J.M. Barrie e si tratta di un progetto molto importante per lo streamer”, si legge su Deadline. Disney non ha ancora condiviso la sinossi ufficiale. Altri produttori esecutivi sono Gary Marsh, ex presidente di Disney Channels Worldwide ed ex presidente e direttore creativo di Disney Branded Television, nonché ora produttore indipendente sostenuto da Disney General Entertainment, e Quinn Haberman della società di produzione di Heldens, Selfish Mermaid. La serie tv è prodotta da 20th Television di Disney.
I VOLI DI TRILLI SUL GRANDE SCHERMO
Negli ultimi 70 anni, la fata Trilli è apparsa in numerosi film e serie tv, ma ha anche fatto parte di progetti non sempre andati a buon fine. Nel 2010 era stata annunciata la commedia romantica live-action Trilli con protagonista Elizabeth Banks e con produttori Adam Shankman, Jennifer Gibgot e McG. Nel 2015 Reese Witherspoon avrebbe dovuto recitare come protagonista nel film live-action Tink, all’epoca in fase di sviluppo, ma nel 2021, dopo le dimissioni di Gary Marsh, presidente e direttore creativo di Disney Branded Television, il progetto aveva subito una riorganizzazione. Nel 2023, la star Yara Shahidi aveva invece interpretato Trilli nel film live-action Peter Pan & Wendy, dove Jude Law aveva recitato come Capitan Uncino.
TUTTI I LAVORI DELLE SCENEGGIATRICI E PRODUTTRICI
Le sceneggiatrici e produttrici della serie tv Tink, Liz Heldens e Bridget Carpenter, sono amiche di lunga data e hanno già lavorato insieme alla serie tv Friday Nitght Lights. In particolare, Heldens ha iniziato la carriera televisiva con la serie tv Boston Public ed è diventata co-produttrice esecutiva di una serie tv drammatica sul football prima di creare il medical drama Mercy di NBC, il crime drama Deception di ABC, il thriller di fantascienza The Passage di Fox, la dramedy Camp di NBC e la serie tv drammatica The Big Leap – Un’altra opportunità di Fox. È stata anche produttrice esecutiva delle serie tv The Orville di Fox e The Dropout di Hulu ed è attualmente showrunner di Will Trent di ABC, giunta alla quarta stagione. Carpenter, invece, ha iniziato la carriera con la serie tv drammatica Dead Like Me di Showtime prima di diventare co-produttrice esecutiva della serie tv Friday Night Lights, per la quale ha lavorato a tutte e cinque le stagioni. Ha poi creato la miniserie 22.11.63 per Hulu (basata sul romanzo 22/11/’63 di Stephen King e prodotta da Bad Robot), e ha scritto e prodotto serie tv come Parenthood, The Red Road, Westworld, King Shaka e Only Murders in the Building. È anche un’apprezzata drammaturga, con opere prodotte presso la Steppenwolf Theatre Company, il Public Theater, il Berkeley Repertory Theatre, l’Oregon Shakespeare Festival e altri.
