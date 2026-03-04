Zootropolis 2, la data di uscita su Disney Plus

Il film d’animazione Disney Zootropolis 2 arriverà l’11 marzo su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick).

Il sequel della pellicola originale Zootropolis (2016) segue le vicende dei due storici protagonisti, la poliziotta coniglietta Judy Hopps e l’amico volpe Nick Wilde. I due agenti indagano su un nuovo caso: il misterioso rettile Gary De’Snake minaccia la città di Zootropolis. Ospiti di una festa, i due poliziotti devono impedire che il serpente rubi un libro misterioso. Nel tentativo di fermarlo, entrambi vengono però scambiati per complici di Gary, e si ritrovano a fuggire insieme a lui. Tuttavia, capiscono presto che Gary cercava il libro soltanto per tentare di risollevare la propria reputazione. Il vero cattivo, infatti, è qualcun altro che, pur di mettere le mani sul volume, in passato aveva persino ucciso. Nick e Judy devono allora salvare la situazione, ma l’indagine mette alla prova la loro collaborazione.

Il film d’animazione Zootropolis 2, diretto da Jared Bush e Byron Howard, include anche nuovi personaggi, come il castoro podcaster Nibbles Maplestick, e ancora Pawbert Lynxley, Milton Lynxley, Cattric Lynxley, Kitt Lynxley, Dr. Fuzzby, Robert Furwin e Brian Winddancer.

Nel weekend di apertura, il film d’animazione Zootropolis 2 aveva ottenuto i titoli di quarta maggiore apertura globale di tutti i tempi, di maggiore lancio globale di tutti i tempi per un film d’animazione e di maggiore apertura globale di sempre per un sequel d’animazione. Inoltre, la pellicola è diventata non solo il film con il maggior incasso della storia con ben 1,46 miliardi di dollari al botteghino globale, ma anche il film con il maggior incasso nazionale e il maggiore incasso a livello sia internazionale (1,425 miliardi di dollari), sia mondiale (1,85 miliardi di dollari) nel 2025.

Nella versione italiana, i doppiatori dei personaggi riconfermati di Zootropolis 2 sono Ilaria Latini (Judy Hopps), Alessandro Quarta (Nick Wilde), Leo Gullotta (Mr. Big), Frank Matano (Duke Donnolesi), Paolo Ruffini (Yax) e Nicola Savino (Flash). I personaggi nuovi hanno invece le voci di Max Angioni (Gary De'Snake), Matteo Martari (il tonto stallone, sindaco ed ex-attore Brian Winddancer) e Michela Giraud (la scatenata castora e podcaster complottista Nibbles Maplestick, che conduce il podcast Squame e Trame del Mistero, dedicato a teorie cospirazioniste, misteri e leggende delle zone paludose del quartiere Mercato Pantano). "Sulla carta è un film per bambini, ma ho visto che ha una fanbase adulta spaventosa", aveva dichiarato la comica. “Affronta temi all’altezza come inclusività, importanza dei rapporti o il fatto che, se ti comporti male, prima o poi la vita te le fa pagare. Non sempre, ma almeno nei film possiamo sognare un po’." Tra i cameo compaiono anche Alessandro Del Piero e Claudio Marchisio (la coppia di poliziotti Zebros), Max Mariola (Capo Chef) e Stefania Andreoli (la quokka Dottoressa Fuzzby, responsabile della terapia “di coppia” di Judy e Nick). "Ce la sto mettendo tutta per manifestare un terzo film e che avvenga in un lasso di tempo molto più breve. Tutto quello che è necessario è portare quanta più gente possibile a vedere il film. Non è molto da chiedere", aveva dichiarato a The Hollywood Reporter in occasione della première a Los Angeles Ginnifer Goodwin, la doppiatrice in lingua originale di Judy Hopps.