Riv4li, trama e cast della nuova serie tv Netflix per ragazzi

La crescita e le sue sfide sono al centro della trama di Riv4ali, una serie nata dall'universo di Di4ri che, sempre su Netflix, è andato in onda con due cicli di episodi dal 2022.

I due show, che condividono la presenza di Simona Ercolani - sceneggiatrice di Di4ri, qui creatrice e co-sceneggiatrice in un team composto da Serena Cervoni, Mauro Uzzeo, Chiara Panedigrano, Sara Cavosi, Angelo Pastore e Ivan Russo - hanno in comune la fascia d'età dei protagonisti (che in Di4ri, però, frequentavano la seconda media) ma si differenziano per il punto di vista del racconto.

In Riv4li ogni episodio descrive una settimana alla scuola media Montalcini. I temi trattati sono tipici dei racconti che hanno per oggetto l'adolescenza ma anche le famiglie, la diversità e la malattia hanno il loro spazio.

Si parla di bullismo e cyberbullismo, due argomenti che sono centrali per comprendere le dinamiche nei gruppi di adolescenti. Gli adulti, genitori e insegnanti, svolgono naturalmente la loro parte.

Se Di4ri è ambientato a Ischia e riprende dinamiche della vita isolana, Riv4li, che è girato a Pisa, tranne che per alcuni episodi in trasferta, fa emergere diverse considerazioni su cosa significhi crescere in un piccolo centro abitato. Sono quindi molteplici gli spunti di riflessione della serie che è immaginata per piacere ai ragazzi ma che può essere vista da tutta la famiglia perché il lavoro di costruzione dell'identità inizia da piccoli ma prosegue nel tempo.

Centrale il discorso sul conflitto che dà senso al titolo della serie. La rivalità qui si materializza in un muro da abbattere, reale, non metaforico.