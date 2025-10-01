Riv4li, trama e cast della nuova serie tv Netflix per ragazzi con Samuele CarrinoSerie TV Netflix via Webphoto
Introduzione
Dal 1°ottobre arriva in streaming su Netflix, disponibile anche su Sky e Now tramite la app Smart Stick, Riv4li, la nuova serie televisiva di Simona Ercolani, spin-off di Di4ri. La prima stagione, composta da quindici episodi, è animata da un cast di giovani interpreti italiani tra i quali spicca Samuele Carrino, già volto del film di successo Il ragazzo dai pantaloni rosa. Ecco di cosa parla lo show adatto a un pubblico d'età superiore ai sette anni.
Quello che devi sapere
Riv4li, quando esce e dove vederlo
Riv4ali è una serie televisiva italiana prodotta da Stand by Me e distribuita da Netflix in streaming dal 1°ottobre.
I 15 episodi che compongono la prima stagione, di lunghezza compresa tra i 24 e i 52 minuti, sono adatti a un pubblico di piccoli e di giovanissimi, vista la natura dei protagonisti e degli argomenti trattati.
Tutta la stagione è disponibile anche su Sky Glass, Sky Q e Now tramite la app Smart Stick.
Riv4li, di cosa parla
Quindici settimane insieme ai ragazzi della Terza D, una classe della scuola media Montalcini di Pisa dove amicizie, amori e conflitti sono all'ordine del giorno tra i giovani alunni che si affacciano alla vita tra scoperte e nuove consapevolezze.
Terry (l'attrice Kartika Malavasi), una nuova arrivata che proviene da Roma, scompiglia gli equilibri dell'istituto dominato dai leader della scuola, chiamati "insider". A questo gruppo di preadolescenti, ben presto, si oppongono gli "outsider" che, con coraggio, iniziano a emergere e farsi valere uscendo dall'ombra. Riusciranno i due gruppi a sanare i propri conflitti?
Le sfide della crescita nell'universo dei più giovani
La crescita e le sue sfide sono al centro della trama di Riv4ali, una serie nata dall'universo di Di4ri che, sempre su Netflix, è andato in onda con due cicli di episodi dal 2022.
I due show, che condividono la presenza di Simona Ercolani - sceneggiatrice di Di4ri, qui creatrice e co-sceneggiatrice in un team composto da Serena Cervoni, Mauro Uzzeo, Chiara Panedigrano, Sara Cavosi, Angelo Pastore e Ivan Russo - hanno in comune la fascia d'età dei protagonisti (che in Di4ri, però, frequentavano la seconda media) ma si differenziano per il punto di vista del racconto.
In Riv4li ogni episodio descrive una settimana alla scuola media Montalcini. I temi trattati sono tipici dei racconti che hanno per oggetto l'adolescenza ma anche le famiglie, la diversità e la malattia hanno il loro spazio.
Si parla di bullismo e cyberbullismo, due argomenti che sono centrali per comprendere le dinamiche nei gruppi di adolescenti. Gli adulti, genitori e insegnanti, svolgono naturalmente la loro parte.
Se Di4ri è ambientato a Ischia e riprende dinamiche della vita isolana, Riv4li, che è girato a Pisa, tranne che per alcuni episodi in trasferta, fa emergere diverse considerazioni su cosa significhi crescere in un piccolo centro abitato. Sono quindi molteplici gli spunti di riflessione della serie che è immaginata per piacere ai ragazzi ma che può essere vista da tutta la famiglia perché il lavoro di costruzione dell'identità inizia da piccoli ma prosegue nel tempo.
Centrale il discorso sul conflitto che dà senso al titolo della serie. La rivalità qui si materializza in un muro da abbattere, reale, non metaforico.
Il cast di Riv4li
Nel cast di Riv4li spicca Samuele Carrino, qui Claudio, leader degli insider. L'attore classe 2009 ha già recitato nel film Il ragazzo dai pantaloni rosa e nella serie Gli orologi del diavolo.
Dario, il migliore amico di Claudio, è Edoardo Miulli, già apparso nel film Improvvisamente a Natale mi sposo. Kartika Malavasi dà il volto a Terry. Lorenzo Ciamei, nel cast di Bella da morire, è Luca. Eugenia Cableri è Sabrina, Melissa Di Pasca è Marzia, Joseph Figueroa è Alessio, Duccio Orlando è Paolo.
Da Di4ri arriva Andrea Arru che compare col personaggio di Pietro per un cameo.