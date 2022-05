Di4ri: il 18 maggio esce su Netflix la prima serie teen italiana

La storia si basa su di un gruppo di studenti di seconda media che affrontano il difficile passaggio dalla fanciullezza all’età adolescenziale. Tancredi è guest star in due episodi Condividi

Il 18 maggio debutta, in Italia, la prima serie tv teen italiana firmata Netflix. Di4ri, composta da 15 episodi, vede alla regia Alessandro Celli ed è prodotta dalla Stand By Me di Simona Ercolani. In tutti gli altri paesi in cui è attivo il servizio di streaming il progetto verrà rilasciato il 26 luglio. La storia si basa sulle vite di un gruppo di ragazzi che frequenta le scuole medie, affrontando il difficile passaggio dall’essere bambini a diventare adolescenti. Tra i tanti temi toccati nella serie anche la dislessia, l’ansia di crescere, l’accettazione, la solitudine e il divorzio dei genitori.

La trama La serie ruota intorno alle storie di otto compagni di classe, tra sentimenti, prime cotte, coming out, ma si parlerà anche dei primi baci, di sport, delle litigate, della musica, del divertimento e delle paure tipiche di quell’età. La caratteristica innovativa è data dalla scelta di far raccontare a ognuno dei protagonisti un episodio, in una sorta di diario personale letto ad alta voce e indirizzato agli spettatori. L’unico episodio in cui la voce narrante è doppia, cioè Pietro nella prima parte e Livia nella seconda, è la prima.

La sinossi di Di4ri: Otto amici, compagni di classe di seconda media, a Marina Piccola (non è l'isola d'Elba, è un non luogo) che affrontano le prime gioie e i dolori della vita. Il tutto a poche settimane dalla fine della scuola, mentre scoprono che il loro istituto è destinato a chiudere e che quindi, dall'anno successivo, frequenteranno classi differenti.

Il cast è formato quasi interamente da attori esordienti: Andrea Arru è Pietro; Flavia Leone è Livia, Sofia Nicolini è Isabel, Biagio Venditti è Daniele, Federica Franzellitti è Monica, Liam Nicolosi è Giulio, Pietro Sparvoli è Mirko e Francesca La Cava è Arianna. Tancredi, che ha curato la sigla Isole, comparirà come Guest star in due episodi. Il cantante, in occasione del rilascio della serie il 18 maggio, farà una diretta su TikTok. Tra gli altri attori spicca anche la presenza, in un episodio dedicato a una gara di triathlon, di Larissa Iapichino, campionessa juniores di salto in lungo. La produttrice Simona Ercolani ha spiegato il perché della prima puntata, in cui i ragazzi si esibiscono in mutande durante una sfilata in classe: "È un fatto realmente accaduto in Italia - ha detto la Ercolani - l'idea è nata dopo aver parlato con la figlia di alcuni amici e quello che mi ha raccontato mi ha colpito."