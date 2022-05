Un elettrizzante tuffo nell’età dell’oro della Nba, attraverso la storia del decennio magico che fece entrare i Lakers nella leggenda del basket mondiale. Tutti gli episodi dal 2 giugno in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibili on demand

Rilasciato oggi il trailer ufficiale in italiano di Winning Time: L'ascesa della dinastia dei Lakers, la serie firmata Adam McKay (Don’t Look Up, Succession) e targata HBO sul decennio che fece dei Los Angeles Lakers la stella più luminosa del firmamento del basket mondiale. In concomitanza con la partenza delle NBA Finals, il 2 giugno i 10 episodi della serie saranno tutti disponibili dalle 21:15 in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW (seguirà la messa in onda, due episodi per volta, ogni giovedì).