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Geolier, tutte sold out le sei date a Napoli nel 2027

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©IPA/Fotogramma

Il rapper firma un nuovo record nella sua città: le sei date di "Napoli è casa tua" annunciate la scorsa settimana e in programma il 9, 10, 11, 13, 14 e 15 giugno 2027 allo Stadio Diego Armando Maradona, sono ufficialmente tutte sold out

Quest'anno Geolier ha raggiunto i suoi fan in giro per l'Italia, nel 2027 sarà Napoli ad accogliere il suo pubblico in arrivo da tutta la penisola. Il rapper firma un nuovo record nella sua città: le sei date di "Napoli è casa tua" annunciate la scorsa settimana e in programma il 9, 10, 11, 13, 14 e 15 giugno 2027 allo Stadio Diego Armando Maradona, sono ufficialmente tutte sold out.


Durante il weekend conclusivo del suo primo tour negli stadi Geolier aveva parlato di un progetto speciale dedicato a Napoli, il pubblico ha risposto con un entusiasmo bruciando in meno di 48 ore 150mila biglietti, e arrivando ad un tutto esaurito. Oltre 300mila fan raggiungeranno il capoluogo campano per vivere momenti indimenticabili oltre il concerto, assorbendo l'energia delle persone e dei luoghi che hanno ispirato il percorso artistico di Geolier. Perché per comprendere davvero ciò che il rapper racconta da anni, bisogna vivere emozioni nel luogo da cui tutto ha avuto origine. È questa la visione che ha dato vita a  "Napoli è casa tua", un progetto che trasforma sei concerti in un'esperienza diffusa, con eventi, attività e iniziative che accompagneranno chiunque arriverà in città. Perché Napoli non è soltanto il luogo da cui Geolier proviene. È casa sua. Ed è pronta a diventare la casa di tutti. È attualmente in rotazione radiofonica il brano "1H", dall'album "Tutto è possibile" di Geolier.

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