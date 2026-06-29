Il rapper ha annunciato sei concerti allo stadio Maradona di Napoli nel giugno 2027. Le prime tre date, 9, 10 e 11 giugno, sono andate sold out in meno di 48 ore. Aggiunti altri tre appuntamenti il 13, 14 e 15 giugno. L’annuncio è arrivato durante l’ultima tappa del tour negli stadi 2026. Il progetto “Napoli è casa tua” concentrerà tutta l’attività live del rapper nel 2027 nello stesso impianto