Il rapper ha annunciato sei concerti allo stadio Maradona di Napoli nel giugno 2027. Le prime tre date, 9, 10 e 11 giugno, sono andate sold out in meno di 48 ore. Aggiunti altri tre appuntamenti il 13, 14 e 15 giugno. L’annuncio è arrivato durante l’ultima tappa del tour negli stadi 2026. Il progetto “Napoli è casa tua” concentrerà tutta l’attività live del rapper nel 2027 nello stesso impianto
Geolier annuncia sei concerti allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli nel giugno 2027. Le date iniziali, 9, 10 e 11 giugno, hanno registrato il sold out in meno di 48 ore. L’artista ha aggiunto altri tre appuntamenti: 13, 14 e 15 giugno, portando a sei le serate consecutive nello stesso impianto.
L’annuncio durante il tour 2026
L’annuncio è arrivato durante l’ultima tappa del tour negli stadi 2026, a Napoli. Il bilancio complessivo del tour è di oltre 300.000 spettatori, con 150.000 presenze registrate nelle tre serate al Maradona. Con sei concerti consecutivi nello stesso stadio nel 2027, Geolier supererà il primato già stabilito nel 2024 e confermato nel 2026.
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Il progetto “Napoli è casa tua”
I live fanno parte del progetto “Napoli è casa tua”, prodotto da Magellano Concerti. L’iniziativa concentrerà l’intera attività dal vivo del rapper nel 2027 esclusivamente nello stadio della sua città. L’operazione si inserisce tra le grandi residency musicali previste per il 2027, dopo quella di Vasco Rossi, che toccherà le 10 date allo stadio Olimpico.
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