Geolier in concerto a Napoli, Google gli dedica un Easter Egg

Per un mese, cercando il nome del cantante su Google la pagina dei risultati si animerà con una pioggia di simboli iconici legati al suo universo artistico. Fino a domenica prossima, 28 giugno, il cantante sarà nella sua Napoli, per i live allo stadio Diego Armando Maradona
Geolier è il primo artista musicale italiano a cui Google dedica un Easter Egg, una delle celebri animazioni "nascoste" che si attivano direttamente dalla Ricerca Google digitando determinate parole chiave. Per un mese, cercando "Geolier" su Google la pagina dei risultati si animerà con una pioggia di simboli iconici legati al suo universo artistico. La sorpresa arriva in un momento in cui la musica live torna protagonista: festival, tour negli stadi e concerti all'aperto animano l'estate di migliaia di fan, che spesso usano la ricerca Google per organizzare ogni dettaglio dell'esperienza, dai trasferimenti alla ricerca dell'alloggio o di dove mangiare. Oltre alla data di oggi, 26 giugno, l’artista calcherà il palco dello stadio Diego Armando Maradona anche sabato 27 e domenica 28 giugno.
Tutti i consigli del motore di ricerca
Il motore di ricerca ha anche individuato alcuni consigli pratici per vivere al meglio l'estate musicale: 1) Arriva al concerto con l'abbigliamento giusto: scegliere cosa indossare fa parte dell'esperienza. Hai visto sui social una t-shirt del tuo artista preferito e vuoi sapere dove trovarla? Con Cerchia e cerca puoi evidenziarla o cerchiarla sullo schermo per trovare il capo che cerchi. 2) Scopri il significato delle canzoni in un attimo: il tuo artista preferito canta un brano in un'altra lingua e vuoi capire meglio le parole? Con Google Lens puoi selezionare il testo della canzone sullo schermo del tuo smartphone e ottenere la traduzione. 3) Pianifica la serata, non solo il concerto: i concerti sono spesso un piccolo "rompicapo logistico": mezzi, auto o taxi? Quanto è lontana la location? Con AI Mode puoi trasformare queste domande in un'unica conversazione. Ad esempio, puoi chiedere come organizzare la serata e poi approfondire aspetti come trasporti, traffico, parcheggi, tempi di uscita, durata dello show o perfino la scaletta prevista. 4) Non lasciare che la serata finisca a stomaco vuoto: aprendo l'app di Google sul tuo smartphone e attivando Search Live puoi usare la tua voce e la fotocamera per chiedere informazioni. Mostrando ciò che hai intorno e facendo domande in modo naturale puoi ricevere suggerimenti utili, esplorare le opzioni e continuare la conversazione fino a trovare il posto perfetto.
Approfondimento
Geolier, la carriera
©Getty
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