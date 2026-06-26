Geolier in concerto a Napoli, Google gli dedica un Easter Egg

Tutti i consigli del motore di ricerca

Il motore di ricerca ha anche individuato alcuni consigli pratici per vivere al meglio l'estate musicale: 1) Arriva al concerto con l'abbigliamento giusto: scegliere cosa indossare fa parte dell'esperienza. Hai visto sui social una t-shirt del tuo artista preferito e vuoi sapere dove trovarla? Con Cerchia e cerca puoi evidenziarla o cerchiarla sullo schermo per trovare il capo che cerchi. 2) Scopri il significato delle canzoni in un attimo: il tuo artista preferito canta un brano in un'altra lingua e vuoi capire meglio le parole? Con Google Lens puoi selezionare il testo della canzone sullo schermo del tuo smartphone e ottenere la traduzione. 3) Pianifica la serata, non solo il concerto: i concerti sono spesso un piccolo "rompicapo logistico": mezzi, auto o taxi? Quanto è lontana la location? Con AI Mode puoi trasformare queste domande in un'unica conversazione. Ad esempio, puoi chiedere come organizzare la serata e poi approfondire aspetti come trasporti, traffico, parcheggi, tempi di uscita, durata dello show o perfino la scaletta prevista. 4) Non lasciare che la serata finisca a stomaco vuoto: aprendo l'app di Google sul tuo smartphone e attivando Search Live puoi usare la tua voce e la fotocamera per chiedere informazioni. Mostrando ciò che hai intorno e facendo domande in modo naturale puoi ricevere suggerimenti utili, esplorare le opzioni e continuare la conversazione fino a trovare il posto perfetto.