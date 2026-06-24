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Geolier, la possibile scaletta dei concerti a Napoli

Musica

Matteo Rossini

©Kika Press

Dopo la conclusione della tournée negli stadi, il rapper sarà protagonista del tour estivo in programma sui palchi di alcuni festival. Previsti concerti nelle città di Firenze, Bari, Riccione e Santa Maria del Cedro

Triplo appuntamento a Napoli. Il 26, 27 e 28 giugno Geolier sarà in concerto allo stadio Diego Armando Maradona. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi spettacoli in programma a Napoli: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.

geolier a napoli, la possibile scaletta

 

Dopo lo spettacolo sold out allo stadio Franco Scoglio di Messina, il rapper concluderà la grande tournée negli stadi con gli appuntamenti live in programma a Napoli. Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 giugno l’artista calcherà il palco dello stadio Diego Armando Maradona, questo l’indirizzo: piazzale Vincenzo Tecchio, 80125, Napoli. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, i tre spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Al momento la voce di Fotografia non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle possibili scalette dei concerti, attesi i suoi grandi successi e le canzoni tratte dall’ultimo album Tutto è possibile, distribuito nel gennaio di quest’anno. Questi i brani eseguiti sabato 13 giugno al concerto allo stadio San Siro di Milano:

 

INTRO

EL PIBE DE ORO

NU PARL, NU SENT, NU VEC

081

ME VULEV FA RUOSS

SCUMPAR

 

SIGILLO PROMESSA

CAPO

1H

SI STAT’ TU

SO FLY

2 SECONDI

CHE SOLE OGGI

MONEY

L’ULTIMA POESIA

(MEDLEY) X CASO

(MEDLEY) M’ MANC

(MEDLEY) 2 GIORNI DI FILA

 

SIGILLO SANGUE

STELLE

NAPO****NO

MAI PER SEMPRE

PER SEMPRE

CHIAGNE feat. LAZZA

MONCLER

FOTOGRAFIA

EPISODIO D’AMORE

(MEDLEY) VOGL SUL A TE

(MEDLEY) NA CATENA

 

SIGILLO RISCATTO

BAD BAD BAD feat. SHIVA

NARCOS

OLÈ feat. KID YUGI

AMO MA CHI T SAP feat. MV KILLA

CADILLAC feat. MV KILLA

FACIL FACIL

UN RICCO E UN POVERO

CANZONE D’AMORE

IL MALE CHE MI FAI

CAMPIONI IN ITALIA

P SECONDIGLIANO

TUTTO È POSSIBILE

SONNAMBULO

I P’ ME, TU P’ TE

 

SIGILLO GLORIA

FINCHÉ NON SI MUORE

COME VUOI

A NAPOLI NON PIOVE

GIVE YOU MY LOVE

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Dopo la conclusione della tournée negli stadi, il rapper sarà protagonista del tour estivo in programma sui palchi di alcuni festival. Dopo la partenza del 2 febbraio alla Visarno Arena di Firenze, l’artista (FOTO) proseguirà con gli appuntamenti in scena nelle città di Bari, Riccione e Santa Maria del Cedro. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli:

  • 2 luglio, Firenze - Ippodromo del Visarno
  • 4 luglio, Bari - Oversound Music Festival
  • 11 luglio, Riccione - Piazzale Roma
  • 23 agosto, Santa Maria del Cedro - Arena dei Cedri

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