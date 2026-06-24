Geolier, la possibile scaletta dei concerti a Napoli

Dopo la conclusione della tournée negli stadi, il rapper sarà protagonista del tour estivo in programma sui palchi di alcuni festival. Previsti concerti nelle città di Firenze, Bari, Riccione e Santa Maria del Cedro

Triplo appuntamento a Napoli. Il 26, 27 e 28 giugno Geolier sarà in concerto allo stadio Diego Armando Maradona. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi spettacoli in programma a Napoli : dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.

geolier a napoli, la possibile scaletta

Dopo lo spettacolo sold out allo stadio Franco Scoglio di Messina, il rapper concluderà la grande tournée negli stadi con gli appuntamenti live in programma a Napoli. Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 giugno l’artista calcherà il palco dello stadio Diego Armando Maradona, questo l’indirizzo: piazzale Vincenzo Tecchio, 80125, Napoli. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, i tre spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Al momento la voce di Fotografia non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle possibili scalette dei concerti, attesi i suoi grandi successi e le canzoni tratte dall’ultimo album Tutto è possibile, distribuito nel gennaio di quest’anno. Questi i brani eseguiti sabato 13 giugno al concerto allo stadio San Siro di Milano:

INTRO

EL PIBE DE ORO

NU PARL, NU SENT, NU VEC

081

ME VULEV FA RUOSS

SCUMPAR

SIGILLO PROMESSA

CAPO

1H

SI STAT’ TU

SO FLY

2 SECONDI

CHE SOLE OGGI

MONEY

L’ULTIMA POESIA

(MEDLEY) X CASO

(MEDLEY) M’ MANC

(MEDLEY) 2 GIORNI DI FILA

SIGILLO SANGUE

STELLE

NAPO****NO

MAI PER SEMPRE

PER SEMPRE

CHIAGNE feat. LAZZA

MONCLER

FOTOGRAFIA

EPISODIO D’AMORE

(MEDLEY) VOGL SUL A TE

(MEDLEY) NA CATENA

SIGILLO RISCATTO

BAD BAD BAD feat. SHIVA

NARCOS

OLÈ feat. KID YUGI

AMO MA CHI T SAP feat. MV KILLA

CADILLAC feat. MV KILLA

FACIL FACIL

UN RICCO E UN POVERO

CANZONE D’AMORE

IL MALE CHE MI FAI

CAMPIONI IN ITALIA

P SECONDIGLIANO

TUTTO È POSSIBILE

SONNAMBULO

I P’ ME, TU P’ TE

SIGILLO GLORIA

FINCHÉ NON SI MUORE

COME VUOI

A NAPOLI NON PIOVE

GIVE YOU MY LOVE