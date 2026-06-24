Geolier, la possibile scaletta dei concerti a Napoli

Dopo la conclusione della tournée negli stadi, il rapper sarà protagonista del tour estivo in programma sui palchi di alcuni festival. Previsti concerti nelle città di Firenze, Bari, Riccione e Santa Maria del Cedro
Triplo appuntamento a Napoli. Il 26, 27 e 28 giugno Geolier sarà in concerto allo stadio Diego Armando Maradona. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi spettacoli in programma a Napoli: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
geolier a napoli, la possibile scaletta
Dopo lo spettacolo sold out allo stadio Franco Scoglio di Messina, il rapper concluderà la grande tournée negli stadi con gli appuntamenti live in programma a Napoli. Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 giugno l’artista calcherà il palco dello stadio Diego Armando Maradona, questo l’indirizzo: piazzale Vincenzo Tecchio, 80125, Napoli. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, i tre spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Al momento la voce di Fotografia non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle possibili scalette dei concerti, attesi i suoi grandi successi e le canzoni tratte dall’ultimo album Tutto è possibile, distribuito nel gennaio di quest’anno. Questi i brani eseguiti sabato 13 giugno al concerto allo stadio San Siro di Milano:
INTRO
EL PIBE DE ORO
NU PARL, NU SENT, NU VEC
081
ME VULEV FA RUOSS
SCUMPAR
SIGILLO PROMESSA
CAPO
1H
SI STAT’ TU
SO FLY
2 SECONDI
CHE SOLE OGGI
MONEY
L’ULTIMA POESIA
(MEDLEY) X CASO
(MEDLEY) M’ MANC
(MEDLEY) 2 GIORNI DI FILA
SIGILLO SANGUE
STELLE
NAPO****NO
MAI PER SEMPRE
PER SEMPRE
CHIAGNE feat. LAZZA
MONCLER
FOTOGRAFIA
EPISODIO D’AMORE
(MEDLEY) VOGL SUL A TE
(MEDLEY) NA CATENA
SIGILLO RISCATTO
BAD BAD BAD feat. SHIVA
NARCOS
OLÈ feat. KID YUGI
AMO MA CHI T SAP feat. MV KILLA
CADILLAC feat. MV KILLA
FACIL FACIL
UN RICCO E UN POVERO
CANZONE D’AMORE
IL MALE CHE MI FAI
CAMPIONI IN ITALIA
P SECONDIGLIANO
TUTTO È POSSIBILE
SONNAMBULO
I P’ ME, TU P’ TE
SIGILLO GLORIA
FINCHÉ NON SI MUORE
COME VUOI
A NAPOLI NON PIOVE
GIVE YOU MY LOVE
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Dopo la conclusione della tournée negli stadi, il rapper sarà protagonista del tour estivo in programma sui palchi di alcuni festival. Dopo la partenza del 2 febbraio alla Visarno Arena di Firenze, l’artista (FOTO) proseguirà con gli appuntamenti in scena nelle città di Bari, Riccione e Santa Maria del Cedro. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli:
- 2 luglio, Firenze - Ippodromo del Visarno
- 4 luglio, Bari - Oversound Music Festival
- 11 luglio, Riccione - Piazzale Roma
- 23 agosto, Santa Maria del Cedro - Arena dei Cedri
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