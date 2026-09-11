Un defibrillatore, un corpo che non vediamo, una porta sfondata in un appartamento di Torino. Ritorno a Buenos Aires si apre così, con Mariano Guerra che strappa alla morte qualcuno di cui non conosceremo mai il nome, né sapremo perché, poco prima, quella persona avesse smesso di volersi salvare.

Basta questo prologo, sospeso e senza volto, per capire che Marco Bechis non è interessato al gesto eroico, bensì a ciò che viene dopo: alla vita che resta quando si è scelto, o si è stati costretti, a restare vivi. In fondo lo aveva già annotato Primo Levi ne I sommersi e i salvati: i veri testimoni sono i sommersi, non gli scampati. E il cinema di Bechis, da sempre, abita quella soglia scomoda.

Presentato in Concorso all’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e in sala dal 17 settembre con Fandango, Ritorno a Buenos Aires è il film in cui il regista torna alla dittatura argentina quasi cinquant’anni dopo il proprio sequestro. Non per raccontarla ancora una volta, ma per spostarla dentro un altro corpo.

Non è un caso che la lavorazione abbia coinciso con il cinquantenario del golpe del marzo 1976: il calendario, qui, è già drammaturgia.