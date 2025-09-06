Silent Friend: cast, trama e simboli del film in concorso a Venezia 82

Conosciuta per il suo approccio visionario e poetico, la regista ungherese torna a dirigere un film che mette in scena una narrazione sospesa tra una realtà tangibile e una grande metafora. In L’amico silenzioso, Enyedi si concentra sul potere evocativo della natura e sulle connessioni invisibili che legano le persone attraverso il tempo dove il film è anche una riflessione sulla creazione e sulla riproduzione delle immagini. La tecnologia è infatti ricorrente in tutti gli episodi e si presenta come uno strumento alleato in questo percorso di connessione e decodificazione tra la coscienza umana e quella vegetale. La sua regia, attenta ai dettagli e al ritmo lento, crea un’atmosfera quasi meditativa – anche per il significato zen che il Ginko Biloba regala - invitando lo spettatore a riflettere sulle tracce che lasciamo nel mondo ma anhe nel cuore degli altri.