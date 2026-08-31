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Cinema

Coyote vs. Acme, Willy il Coyote contro il destino: storia del film cancellato e salvato

Paolo Nizza

Paolo Nizza

In sala dal 2 settembre con Lucky Red, Coyote vs. Acme arriva finalmente al cinema dopo una vicenda degna di Willy il Coyote: completato, accantonato da Warner Bros. Discovery in una fase di tagli, poi rimesso sul mercato e acquisito per la distribuzione mondiale da Ketchup Entertainment. Ma la sua storia comincia nel 1949, quando Chuck Jones trasformò Willy in un Sisifo del deserto: precipita, esplode, fallisce e ricomincia. Stavolta l'incudine era fuori dallo schermo. E per brindare abbiamo inventato l'Acme Boom!

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