In sala dal 2 settembre con Lucky Red, Coyote vs. Acme arriva finalmente al cinema dopo una vicenda degna di Willy il Coyote: completato, accantonato da Warner Bros. Discovery in una fase di tagli, poi rimesso sul mercato e acquisito per la distribuzione mondiale da Ketchup Entertainment. Ma la sua storia comincia nel 1949, quando Chuck Jones trasformò Willy in un Sisifo del deserto: precipita, esplode, fallisce e ricomincia. Stavolta l'incudine era fuori dallo schermo. E per brindare abbiamo inventato l'Acme Boom!