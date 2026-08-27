Amori & Incantesimi 2, Bullock e Kidman alla première a Londra. FOTO

Amori & Incantesimi 2, Sandra Bullock e Nicole Kidman alla première a Londra. FOTO
Una pioggia di stile ha bagnato London, abituata alla pioggia ma (forse) non a cotanto stile... Le due star di Hollywood tornano a vestire i panni delle sorelle Owens nel sequel riporta sul grande schermo Sally e Gillian, le streghe già protagoniste del film del 1998. Un abito Givenchy leopardato della collezione autunno-inverno 2026 di Sarah Burton per Bullock e un abito Chanel personalizzato realizzato da Matthieu Blazy per Kidman hanno reso l'evento ancora più glam.
A cura di Camilla Sernagiotto