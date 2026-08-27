Amori & Incantesimi 2, Bullock e Kidman alla première a Londra. FOTO

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Sandra Bullock ha completato il look con gioielli Jessica McCormack. L'attrice ha scelto collane dorate sovrapposte e altri gioielli, insieme a scarpe Givenchy con cinturino e dettaglio pompon. I capelli erano portati sciolti, lisci e ordinati.

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