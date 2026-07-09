Nicole Kidman, gli auguri per i 18 anni della figlia Sunday Rose

Nicole Kidman, la figlia Sunday Rose festeggia i 18 anni. Gli auguri dell'attriceSpettacolo
Il giorno prima del suo compleanno, la primogenita della star e dell'ex marito Keith Urban ha sfilato per il secondo anno di fila sulla passerella della sfilata di Dior alla Paris Fashion Week
“Buon diciottesimo compleanno angelo mio, non potresti essere più amata”. Il 7 luglio 2026, Sunday Rose, la figlia maggiore dell’attrice premio Oscar Nicole Kidman e del musicista country Keith Urban, ha compiuto 18 anni. La mamma ha celebrato su Instagram il traguardo con due foto che ritraggono la ragazza quando era bambina. Nella prima, la piccola è in braccio alla mamma, mentre nella seconda è immortalata di spalle con un costume bianco e due ali da angioletto. Appena un giorno prima di compiere 18 anni, Sunday Rose ha sfilato per il secondo anno di fila sulla passerella di Dior alla Paris Fashion Week. La ragazza aveva già debuttato nel mondo della moda nell’ottobre 2024 per la collezione Primavera/Estate 2025 di Miu Miu. All’inizio dell’anno, mamma e figlia avevano attirato gli sguardi all’ultimo Met Gala, dove Nicole Kidman era stata una delle co-presidenti. L’attrice e Sunday Rose avevano posato coordinate, la prima in un abito rosso Chanel a maniche lunghe, interamente ricamato di paillettes e arricchito da dettagli di piume su fianchi e polsi, mentre la seconda aveva scelto un abito rosa senza spalline firmato Dior by Jonathan Anderson decorato con applicazioni floreali e completato da orecchini coordinati e scarpe con piume, due look perfezionati infine dai lunghi capelli lisci sciolti sulle spalle e in linea con il dress code Fashion Is Art. Dato che all’epoca Sunday Rose aveva 17 anni, mamma e figlia avrebbero però aggirato le regole sul limite di età del Met Gala, che impongono che i partecipanti siano tutti maggiorenni. Qualche mese prima dell’evento, in un’intervista al magazine Elle Australia, la ragazza aveva espresso tutta la sua ammirazione per la mamma, che ha accompagnato sin da bambina sui set fotografici e che l’ha ispirata a intraprendere una carriera nel mondo della moda e dello spettacolo. “Quelle esperienze mi hanno sicuramente stimolato molto, soprattutto per il privilegio di averle vissute in giovane età”, aveva dichiarato, prima di aggiungere che Kidman “è una persona che è sempre stata molto creativa e la mia più grande fonte di ispirazione nella vita" e che “lei è una parte fondamentale di tutto ciò che faccio”.
IL DIVORZIO DA KEITH URBAN
Dal 1990 al 2001 Nicole Kidman è stata sposata con Tom Cruise, con il quale ha adottato i due figli Bella, 33 anni, e Connor, 31 anni. Nel 2005 l’attrice ha poi conosciuto il secondo ex marito, il musicista country Keith Urban, che aveva sposato in Australia nel 2006. Nel 2008 la coppia ha accolto la prima figlia, Sunday Rose, e nel 2010 la secondogenita, Faith Margaret. I due si sono poi separati nel settembre 2025, dopo 19 anni di matrimonio, e hanno finalizzato il divorzio nel gennaio 2026 per “difficoltà coniugali e differenze inconciliabili”. Secondo gli accordi, le ragazze dovranno trascorrere ogni anno 306 giorni con la mamma e 59 giorni con il papà, che alternerà i weekend. Entrambi i genitori avranno inoltre la responsabilità congiunta delle decisioni importanti riguardanti la vita delle figlie. Tuttavia, “nell’improbabile caso in cui le parti non raggiungano un accordo su una decisione importante per una delle due figlie minorenni”, Kidman avrà “l’autorità decisionale finale”. L’attrice e il musicista hanno inoltre concordato un programma annuale sulle festività delle figlie. Entrambi hanno inoltre rinunciato al diritto al mantenimento delle figlie e del coniuge, non riceveranno gli alimenti e saranno responsabili delle rispettive spese legali. Ancora, i due saranno tenuti a “comportarsi l’uno con l’altra e con ciascuna ragazza in modo da instaurare un rapporto amorevole, stabile, coerente e protettivo, anche se sono divorziati”. Infatti, “non parleranno male l’uno dell’altra o dei membri della famiglia dell’altro genitore. Incoraggeranno ciascuna figlia a continuare ad amare l’altro genitore e a sentirsi a proprio agio in entrambe le famiglie”.
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