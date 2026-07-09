Nicole Kidman, gli auguri per i 18 anni della figlia Sunday Rose

“Buon diciottesimo compleanno angelo mio, non potresti essere più amata”. Il 7 luglio 2026, Sunday Rose, la figlia maggiore dell’attrice premio Oscar Nicole Kidman e del musicista country Keith Urban, ha compiuto 18 anni. La mamma ha celebrato su Instagram il traguardo con due foto che ritraggono la ragazza quando era bambina. Nella prima, la piccola è in braccio alla mamma, mentre nella seconda è immortalata di spalle con un costume bianco e due ali da angioletto. Appena un giorno prima di compiere 18 anni, Sunday Rose ha sfilato per il secondo anno di fila sulla passerella di Dior alla Paris Fashion Week. La ragazza aveva già debuttato nel mondo della moda nell’ottobre 2024 per la collezione Primavera/Estate 2025 di Miu Miu. All’inizio dell’anno, mamma e figlia avevano attirato gli sguardi all’ultimo Met Gala, dove Nicole Kidman era stata una delle co-presidenti. L’attrice e Sunday Rose avevano posato coordinate, la prima in un abito rosso Chanel a maniche lunghe, interamente ricamato di paillettes e arricchito da dettagli di piume su fianchi e polsi, mentre la seconda aveva scelto un abito rosa senza spalline firmato Dior by Jonathan Anderson decorato con applicazioni floreali e completato da orecchini coordinati e scarpe con piume, due look perfezionati infine dai lunghi capelli lisci sciolti sulle spalle e in linea con il dress code Fashion Is Art. Dato che all’epoca Sunday Rose aveva 17 anni, mamma e figlia avrebbero però aggirato le regole sul limite di età del Met Gala, che impongono che i partecipanti siano tutti maggiorenni. Qualche mese prima dell’evento, in un’intervista al magazine Elle Australia, la ragazza aveva espresso tutta la sua ammirazione per la mamma, che ha accompagnato sin da bambina sui set fotografici e che l’ha ispirata a intraprendere una carriera nel mondo della moda e dello spettacolo. “Quelle esperienze mi hanno sicuramente stimolato molto, soprattutto per il privilegio di averle vissute in giovane età”, aveva dichiarato, prima di aggiungere che Kidman “è una persona che è sempre stata molto creativa e la mia più grande fonte di ispirazione nella vita" e che “lei è una parte fondamentale di tutto ciò che faccio”.