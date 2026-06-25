Amori & incantesimi 2, il trailer con Nicole Kidman e Sandra Bullock

Warner Bros. Italia ha distribuito il trailer ufficiale della pellicola diretta da Susanne Bier. Protagoniste Sandra Bullock e Nicole Kidman. Il film farà il suo atteso arrivo nelle sale cinematografiche italiane tra pochi mesi, più precisamente il 10 settembre 2026

A quasi trent’anni di distanza dall’uscita del primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman torneranno e interpretare le sorelle Owens. Il canale YouTube di Warner Bros. Italia ha distribuito il trailer ufficiale della pellicola, in arrivo sul mercato italiano con il titolo di Amori & incantesimi 2. Dietro la macchina presa Susanne Bier, regista di Noi due sconosciuti, Love Is All You Need, Una folle passione e Bird Box. Nel cast anche Joey King, Lee Pace, Maisie Williams, Xolo Maridueña, Solly McLeod, Dianne Wiest e Stockard Channing.

Akiva Goldsman, Georgia Pritchett e Kelly Marcel hanno firmato la sceneggiatura basata sul romanzo The Book of Magic di Alice Hoffman. Presenti anche il direttore della fotografia Simon Duggan, lo scenografo Tom Burton, il montatore Sam Williams, i supervisori musicali Season Kent e Gabe Hilfer, il compositore Rupert Gregson-Williams, la costumista Alexandra Byrne e la direttrice del casting Jina Jay.

Il filmato ha offerto uno sguardo inedito sulla pellicola in uscita nelle sale cinematografiche italiane tra pochi mesi, più precisamente il 10 settembre 2026. Parallelamente alla distribuzione del trailer, Warner Bros. Italia ha pubblicato anche la sinossi del film: “Amori & incantesimi 2 ci riporta in un mondo ricco di intrighi al chiaro di luna e di potente magia ancestrale, mentre le sorelle Owens devono affrontare l’oscura maledizione che minaccia di distruggere per sempre la loro famiglia, in un imperdibile evento cinematografico all’insegna di divertimento, magia e caos”. La regista ha rilanciato il video sul suo profilo Instagram scrivendo: “È la stagione delle streghe. Amori & incantesimi 2 lancia il suo incantesimo nei cinema questo settembre”. Tra i film più amati di Nicole Kidman troviamo Rabbit Hole, Lion - La strada verso casa e A proposito dei Ricardo. Per quanto riguarda le pellicole di Sandra Bullock, citiamo Un amore tutto suo, The Blind Side e Gravity.