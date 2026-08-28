All’interno della coppia investigativa formata da Forest e Angioni, Diego Abatantuono interpreta invece il personaggio sul quale grava maggiormente l’ombra del passato.

Diego Viani è un uomo che ha già pagato per i propri crimini e ha cercato di cambiare esistenza, ma continua a essere inseguito da ciò che è stato. Persino il soprannome, il Brigante, sembra sopravvivere alla sua vecchia vita e tornare a definirlo nel momento in cui tutto ricomincia.

La morte di Salamandra e i sospetti nei suoi confronti fanno riemergere non soltanto i fantasmi della vecchia banda, ma anche il difficile rapporto con la figlia Sara. Il caso assume così inevitabilmente anche una dimensione familiare, perché per Diego dimostrare la propria innocenza significa fare i conti con chi non ha mai dimenticato davvero il suo passato