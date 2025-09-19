Swiped, cosa sapere sul film con Lily James in streaming su Disney+

Swiped, cosa sapere sul film con Lily James in streaming da oggi su Disney+Cinema Disney via Webphoto
Introduzione
Lily James è Whitney Wolfe Herd nel film Swiped, la nuova pellicola di Rachel Lee Goldenberg, presentata al Toronto Film Festival in anteprima e distribuita in streaming da Disney+ dal 19 settembre, visibile anche su Sky e Now.
Il film racconta la storia vera della carriera imprenditoriale della protagonista diventata la più giovane miliardaria al mondo con la creazione di app di dating.
nel cast anche Jackson White, Myha'la, Ben Schnetzer e Pierson Fodé.
Quello che devi sapere
Swiped, quando esce e dove vederlo
Swiped è un film del 2025 di genere drammatico e biografico diretto da da Rachel Lee Goldenberg e da lei scritto insieme a Bill Parker e Kim Caramele.
Il film, che ha avuto l'anteprima globale a inizio settembre al Toronto FIlm Festival, debutta su piccolo schermo su Disney+ il 19 settembre ed è visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
Swiped, l'avventura imprenditoriale di Whitney Wolfe
Nel 2012 Whitney Wolfe (l'attrice Lily James) è una neolaureata con molte ambizioni, in cerca di fondi per realizzare i propri progetti che riguardano l'ambito sociale e solidale. Dopo l'assunzione alla Hatch Labs, inizia a farsi strada nel settore tech e nel mondo delle app diventando una delle co-fondatrici di Matchbox, l'app di incontri che sarebbe diventata Tinder.
L'app è un successo, in buona parte grazie alle idee della protagonista ma le dinamiche aziendali tossiche e le crepe che il sistema inzizia ad evidenziare, la spingono a sganciarsi dalla compagnia per dedicarsi a un progetto indipendente, l'app Bumble, che si occupa di incontri ma che mette le donne al centro delle possibili relazioni.
L'idea nasce dalle casistiche di molestie subite dalle donne da parte degli utenti maschi e la stessa Wolfe, che ha lavorato per anni in un contesto aziendale impossibile, diventa il volto di una rivoluzione impreditoriale che è anche quello di una potente rinascita personale.
Il cast del film
Oltre a Lily James, vincitrice del SAG Award per la serie Dawnton Abbey e candidata al Golden Globe per La miniserie Pam & Tommy, il cast della pellicola vede la presenza di Pierson Fodé (The Wrong Paris), Jackson White (Tell Me Lies), Ben Schnetzer (Il problema dei tre corpi) e Myha’la (Industry). Nel cast anche Dermot Mulroney (Zodiac).
Le donne nel mondo dell'high tech
La storia di Whitney Wolfe Herd sul grande schermo è simile a quella di altri celebri imprenditori che hanno scalato con le loro idee innovative le vette del successo.
Siamo in presenza, però, di una protagonista femminile, dunque la pellicola si concentra nel mettere in evidenza le dinamiche a cui la vera co-founder di Tinder andò incontro.
Whitney Wolfe era una donna in un mondo, quello dell'high tech e della finanza, di uomini e la sua eccezionalità la espose a tutti i rischi del caso. La vicenda sul grande schermo mostra proprio ciò che le accaduto, le molestie subite e il coraggio di definire i rapporti in tribunale per ricominciare da sola, una storia di successo che la portò a diventare la miliardaria self-made più giovane al mondo con una società quotata in borsa, un impegno che si è esteso poi all'ambito legislativo per i casi di molestie subite dalle donne in rete. Lily James, che ha creduto nel progetto, è anche produttrice esecutiva del titolo.