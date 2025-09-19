Swiped, cosa sapere sul film con Lily James in streaming su Disney+

La storia di Whitney Wolfe Herd sul grande schermo è simile a quella di altri celebri imprenditori che hanno scalato con le loro idee innovative le vette del successo.

Siamo in presenza, però, di una protagonista femminile, dunque la pellicola si concentra nel mettere in evidenza le dinamiche a cui la vera co-founder di Tinder andò incontro.

Whitney Wolfe era una donna in un mondo, quello dell'high tech e della finanza, di uomini e la sua eccezionalità la espose a tutti i rischi del caso. La vicenda sul grande schermo mostra proprio ciò che le accaduto, le molestie subite e il coraggio di definire i rapporti in tribunale per ricominciare da sola, una storia di successo che la portò a diventare la miliardaria self-made più giovane al mondo con una società quotata in borsa, un impegno che si è esteso poi all'ambito legislativo per i casi di molestie subite dalle donne in rete. Lily James, che ha creduto nel progetto, è anche produttrice esecutiva del titolo.